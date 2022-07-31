竹市+526　降低BA.4、BA.5亞變種病毒威脅！衛生局呼籲打疫苗

▲新竹市今日新增526例本土確診病例。（圖／新竹市政府提供）

記者陳陳凱力／新竹報導

新竹市今（31）日新增526例確診個案，今（111）年以來累積85,705例，居家照護者為3,671人，居家隔離為992人。

中央流行疫情指揮中心表示，目前鄰近國度如日本韓國均因Omicron BA.4、BA.5亞變種病毒導致疫情持續升溫，為提升市民免疫保護力，提醒尚未完整接種疫苗民眾，請於本市合約醫療院所開診時間預約接種。

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此外接種新冠疫苗可降低幼童90%MIS-C風險及降低染疫後腦炎等重症風險，目前滿6個月至5歲嬰幼兒莫德納疫苗可於本市嬰幼兒COVID-19疫苗合約院所開診時段接種。

衛生局呼籲，「打疫苗、戴口罩、勤洗手」仍是預防新冠感染最有效的策略，暑假期間出門應隨時維持以上防疫好習慣，減少出入人潮密集場所、完整接種疫苗、積極配合各項防疫措施，維持防疫好習慣。

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