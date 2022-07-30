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好市多拼圖缺1片！客服補送整組新品…她拼完見「雙胞胎大嬸」崩潰

▲▼好市多拼圖少一片。（圖／翻攝臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲女子買好市多拼圖來度過隔離的無聊時間，沒想到缺了一片。（圖／翻攝臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

記者柯振中／綜合報導

疫情期間宅在家，許多人沒辦法出門玩，只能想辦法在家找娛樂。一名女子日前確診在家隔離，於是買了好市多的拼圖來消遣，沒想到整張圖將近完成，卻缺了最後一塊拼圖，最後致電好市多客服人員，解決的方案讓她更加崩潰，只能自我放棄，「有對雙胞胎大嬸應該也不為過吧？」

這名女子在「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，她上週確診在家隔離，因為擔心太過無聊，買了一組1,000片的拼圖來玩，藉此抒發鬱悶的情緒。

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沒想到，本來關在房間已經夠悶，整張拼圖快要完成時，卻突然發現少了一片，讓她心情更糟糕，只能致電客服人員，詢問解決方案。

▲▼好市多拼圖少一片。（圖／翻攝臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲好不容易找到缺失的地方，拼上去卻令人崩潰。（圖／翻攝臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

女子表示，客服人員給出2種解決方案，分別是寄送新的一組來、舊的退貨，要整組重拼，另一種方案則是寄一組新的來，讓女子找到缺失的部分，新的再辦理退貨。

女子等了許久，新的拼圖終於寄來，於是打算碰碰運氣，試試看能不能找到缺失的千分之一片，最後結果可想而知，令人更加崩潰，「找到是找到了 但…我只要那袋麵包啊啊啊啊啊！」

女子無奈直言，整組拼圖裡面有老有小、有男有女，也有小動物，那麼「有對雙胞胎大嬸應該也不為過吧」。而依據照片畫面，原先拼圖缺失的部分，與女子找到的拼圖雖然吻合，但圖片上明顯有差別，難怪會令人有種被整的感覺。

網友們看完女子崩潰的經歷，忍不住留言直呼，「哈哈哈 笑噴 換另一個想法，這副拼圖也是獨一無二啦」、「辛苦了～1000片真的會拼到吐血」、「有點搞笑…拼新的會不會比較好，是說特別版也很促咪」、「這個拼圖裁切得好奇怪」、「寫起來相當好笑的故事，但應該心很累哈哈哈」、「新買的那組先拼看看，會不會又少一片。」

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關鍵字：

好市多大嬸拼圖雙胞胎疫情隔離

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