放寬檢疫！　香港：入境隔離擬縮短5天或更短

▲香港疫情漸漸穩定。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

香港昨30日新增4683新冠肺炎確診個案，包括193例輸入個案。港特區政府醫務衞生局局長盧寵茂表示，目前有逾半數輸入個案均在機場成功阻截，特區政府擬在「精準防疫」原則下放寬抵港檢疫措施，研擬縮短抵港隔離天數至5天或是更少。

港媒《文匯報》指出，特區政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌指出，由於目前輕症多、重症少，香港醫療系統還能負擔，因此有條件縮短抵港人士酒店檢疫日數。

盧寵茂昨接受電視節目訪問時透露，特區政府擬對入境檢疫措施，目前7天檢疫期必須全程在檢疫酒店度過，政府正研究縮短酒店檢疫日數至5天，甚至更短，期間差不多隔天就要接受一次核酸檢測，其他檢疫回社區，期間必須使用「黃碼」。

▲香港機場「有效」攔阻確診個案。（圖／CFP）

他指出，目前有逾半輸入個案在機場成功阻截，為配合抵港檢疫政策的放寬，當前目標是要加快核酸檢測效率，希望能在90分鐘內出結果。

被問及檢疫日數應縮短至「4+3」（4天檢疫酒店加3天社區醫學監察）還是「5+2」，他相信衞生防護中心會衡量不同風險，根據安全系數及疫情相關數據，找出醫療系統可承受的「安全系數」，即可實施適合的方案。

盧寵茂強調，當前防疫重點應放在高風險人群，他呼籲60歲以上長者、高暴露人士及高危人士、兒童。還有免疫系統失調，或曾接受器官移植的病人，應盡快接種第4劑疫苗，加強自我保護。