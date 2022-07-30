新竹縣+585！長者打疫苗拿千元禮券　好康倒數2天

▲新竹縣今日新增本土確診585例。（圖／新竹縣政府提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣今日新增585例本土確診案例，居家隔離682人、居家照護列管人數2411人，今年度累積確診人數11萬6860人。

竹縣衛生局指出，新仁醫院團隊將於明日上午8時30至12時，在竹北市中興里集會所開設社區接種站，除線上預約外，現場也提供隨到隨打服務。兒童BNT疫苗安排在11時至12時接種，請家長依預約時間帶小朋友前往，以避免炎熱天氣久候和擁擠群聚。

衛生局提醒，民眾可透過接種單位提供的QR code，掃描加入TaiwanV-Watch疫苗接種-健康回報，協助關注子女接種狀況，提升對COVID-19疫苗安全性監測、關懷照護及因應效率。

新竹縣長者打疫苗加碼送500元禮券活動倒數2天。凡設籍新竹縣65歲(原住民55歲)以上長者施打任一劑疫苗就贈500元禮券，加上中央發布500元禮券，可現領1000元全聯禮券+2劑快篩試劑，請鄉親長輩把握最後2天時間，盡快打疫苗拿好康！

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