汐止農會休閒中心體驗割稻　侯友宜表揚在地傑出貢獻農民

▲汐止農會休閒中心舉辦割稻。（圖／新北市農業局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

新北市汐止區農會休閒中心31日舉辦割稻、草編DIY、裝扮稻草人等農村生活體驗，新北市長侯友宜與民眾一同下田割稻，他表示農民平時在烈日下耕種相當辛苦，新北市為照顧農漁民權益，提供全國唯一免費「農漁民長者健康檢查」，讓辛勤的農漁民在新北市安心打拚。

市長侯友宜於休閒中心表揚在地傑出貢獻農民，肯定他們長期在地耕耘，將寶貴的耕種經驗永續傳承。他也肯定汐止農會休閒中心以友善耕作、有機農產、產銷履歷等方式，全面推銷新北市農產品，如汐心蛋、文山包種茶、百花蜜等，歡迎市民前來品嚐。

▲侯友宜表揚在地傑出貢獻農民，肯定他們長期在地耕耘。

休閒中心三月啟用時舉辦插秧活動，現在已成熟適合收割，侯友宜帶領小朋友一同下田體驗割稻、打穀，在烈日底下曬得臉頰通紅、滿頭大汗。侯友宜詢問小朋友感想，小朋友回答真的體驗到「粒粒皆辛苦」，他鼓勵民眾有機會多來體驗，感受不一樣的農村風情。

農業局表示，新北市不僅協助農漁民拓展銷售通路，也關心農漁民朋友們的健康，辦理全國唯一農漁民長者免費健檢、農民健康保險補助、農民職災保險補助等，用心照顧默默耕耘的農民。

▲侯友宜帶領小朋友一同下田體驗割稻、打穀。

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