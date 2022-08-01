　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

汐止農會休閒中心體驗割稻　侯友宜表揚在地傑出貢獻農民

▲汐止農會休閒中心體驗割稻 侯友宜表揚傑出貢獻農民。（圖／新北市農業局提供）

▲汐止農會休閒中心舉辦割稻。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市汐止區農會休閒中心31日舉辦割稻、草編DIY、裝扮稻草人等農村生活體驗，新北市長侯友宜與民眾一同下田割稻，他表示農民平時在烈日下耕種相當辛苦，新北市為照顧農漁民權益，提供全國唯一免費「農漁民長者健康檢查」，讓辛勤的農漁民在新北市安心打拚。

市長侯友宜於休閒中心表揚在地傑出貢獻農民，肯定他們長期在地耕耘，將寶貴的耕種經驗永續傳承。他也肯定汐止農會休閒中心以友善耕作、有機農產、產銷履歷等方式，全面推銷新北市農產品，如汐心蛋、文山包種茶、百花蜜等，歡迎市民前來品嚐。

▲汐止農會休閒中心體驗割稻 侯友宜表揚傑出貢獻農民。（圖／新北市農業局提供）

▲侯友宜表揚在地傑出貢獻農民，肯定他們長期在地耕耘。

休閒中心三月啟用時舉辦插秧活動，現在已成熟適合收割，侯友宜帶領小朋友一同下田體驗割稻、打穀，在烈日底下曬得臉頰通紅、滿頭大汗。侯友宜詢問小朋友感想，小朋友回答真的體驗到「粒粒皆辛苦」，他鼓勵民眾有機會多來體驗，感受不一樣的農村風情。

農業局表示，新北市不僅協助農漁民拓展銷售通路，也關心農漁民朋友們的健康，辦理全國唯一農漁民長者免費健檢、農民健康保險補助、農民職災保險補助等，用心照顧默默耕耘的農民。

▲汐止農會休閒中心體驗割稻 侯友宜表揚傑出貢獻農民。（圖／新北市農業局提供）

▲侯友宜帶領小朋友一同下田體驗割稻、打穀。

【更多新聞】

►高齡婦人烈日迷途在路上徘徊　金山警靠愛心手鍊找到家人

►基隆潮境公園廁所偷拍妙齡女　變態男沒拍到就被包圍了

►基隆小貨車過高卡涵洞　輪胎洩氣也沒用！強行拉出脫困

►砂石車輾死13歲獨生女關鍵曝！首次搭公車卻遇劫　父母悲慟自責

►偷白沙灣遊客皮夾　23歲男賊「火速掩埋」警眼尖識破活逮

►貓咪最愛的「慕斯肉泥」特價了！好入口還能趁機補充水份，奴才們快選購

ET快訊
4生肖下半年翻身！好事降臨關鍵字曝
4種尿液前兆恐是癌！　醫示警了
麻吉弟弟遭爆「詭闖假髮店疑想侵犯女網友」　親道歉了
新北拳館辦比賽選手一回合KO　2小時後腦死…家屬哭求救這孩子

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

假日不停歇！新北行動治理前進深坑　登山步道整修成焦點

汐止農會休閒中心體驗割稻　侯友宜表揚在地傑出貢獻農民

新北市農會歡慶創會120周年　第38屆桌球友誼賽熱烈開打

台中「空品感測物聯網」　獲環保署考評特優獎

彩虹爺爺「最原始」真跡…剩20%原創　文創執行長：對錯由大眾評斷

好消息！盧秀燕腿部清創手術成功　尚住院引流治療

全國擴大臨檢！金山警全力拚治安　分局長詹志文帶隊逮2逃犯

南消六大隊線上直播救災宣導　陪市民六六大順過暑假

鬼月寵物趴　台南山上花園水道博物館狗道士與日本巫女相見歡

高齡婦人烈日迷途在路上徘徊　金山警靠愛心手鍊找到家人

陶晶瑩虧黃韻玲：從小聽妳的歌XD　合體魏如萱、許哲珮「來砸場的！」

BTS認證過！「最美雙胞胎」超會跳 「泫雅舞蹈老師」為她們編舞

懂事3歲娃「送軍人爸上班」　等門關上：為什麼要回營區

麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好

外送員等太久嗆「我小隊長」　下秒店家淡定回：啊然後勒？　

非洲女幽默回應網提問　手機都用河馬屁屁充電

陶晶瑩產後嗓子壞掉：一步步爬回來　等500多天攻蛋…搞笑唱王菲《天空》

受不了！男同學在等我　萌妹抱怨爸拆穿：少自戀

網紅衝柬埔寨詐騙窟救人！　「被警出賣」恐怖內幕曝光

《換乘2》公開前任情侶檔太震驚！　Simon D衝擊「被打馬賽克XD」

假日不停歇！新北行動治理前進深坑　登山步道整修成焦點

汐止農會休閒中心體驗割稻　侯友宜表揚在地傑出貢獻農民

新北市農會歡慶創會120周年　第38屆桌球友誼賽熱烈開打

台中「空品感測物聯網」　獲環保署考評特優獎

彩虹爺爺「最原始」真跡…剩20%原創　文創執行長：對錯由大眾評斷

好消息！盧秀燕腿部清創手術成功　尚住院引流治療

全國擴大臨檢！金山警全力拚治安　分局長詹志文帶隊逮2逃犯

南消六大隊線上直播救災宣導　陪市民六六大順過暑假

鬼月寵物趴　台南山上花園水道博物館狗道士與日本巫女相見歡

高齡婦人烈日迷途在路上徘徊　金山警靠愛心手鍊找到家人

她買蛋糕幫嬤慶生！切開「整坨髮絲＋灰塵」噁翻　網驚：適合鬼月

股息越高越要警覺！高股息投資應注意10件事

新竹球場爭議！許賢文提「6點看法」：建議林哲瑄改行當演員

他解析「鬼月十禁忌」背後原因！網看完鬆一口氣：敢半夜上廁所了

假日不停歇！新北行動治理前進深坑　登山步道整修成焦點

汐止農會休閒中心體驗割稻　侯友宜表揚在地傑出貢獻農民

新北市農會歡慶創會120周年　第38屆桌球友誼賽熱烈開打

巴特勒變長髮「頂雷鬼頭」訓練　羅瑞看傻飆髒話：WTF

支援停車錄影、最長2小時！日規TOYOTA「小鴨」Yaris新增選配項目

少受讚美的孩子更有同理心　父母為何不能亂表揚孩子？

高市出60警臨檢酒店！ 爆乳妹補妝 顧客嗨到一半超尷尬

地方熱門新聞

彩虹爺爺最原始真跡　僅剩20%原創　

好消息！盧秀燕腿部手術成功　

台中「空品感測物聯網」　獲環保署考評特優獎

金山警全力拚治安　分局長帶隊逮2逃犯

屏東夏日狂歡祭大鵬灣登場　3張圖秒懂停車位 　

南消六大隊線上直播救災宣導

淡水沙崙園區南山標下！將變水樂園

女學生吃飯測試防狼噴霧！餐廳顧客嗆到嘔吐

高齡婦烈日迷途　金山警靠愛心手鍊找到家人

新北行動治理前進深坑　登山步道整修成焦點

北市奇葩違建 懸空凸出3米超驚悚

《民雄鬼屋》鬼門開上映！翁章梁加碼推觀光

鬼月寵物趴

眾女神突現身殭屍展！Cosplay裝扮成「嬌」點

更多熱門

相關新聞

新北市農會創會120周年　桌球友誼賽開打

新北市農會創會120周年　桌球友誼賽開打

新北市農會為慶祝創會120周年，30日於板樹體育館舉辦紀念特刊發表會、農特產品展售會，以及辦理「本市各級農會第38屆桌球友誼賽」，廣邀農會及農業界各機關團體共襄盛舉，市長侯友宜也特別到場向新北市農會表達祝賀感謝之意；此外，會場另設置農特產品展售區，展售本市新鮮農特產品。

金山警全力拚治安　分局長帶隊逮2逃犯

金山警全力拚治安　分局長帶隊逮2逃犯

高齡婦烈日迷途　金山警靠愛心手鍊找到家人

高齡婦烈日迷途　金山警靠愛心手鍊找到家人

林佳龍稱任內簽14姊妹市　新北打臉：談數字先算清楚

林佳龍稱任內簽14姊妹市　新北打臉：談數字先算清楚

反擊林佳龍　他：蘇貞昌講不選第三次但還選新北

反擊林佳龍　他：蘇貞昌講不選第三次但還選新北

關鍵字：

新北汐止休閒中心侯友宜

讀者迴響

熱門新聞

林智堅手機號碼曝光！　他打過去「真的接了」

詭異男突進店疑想侵犯女店員！網驚：是麻吉弟弟

4生肖下半年翻身！好事降臨關鍵字曝

新店拳館選手遭KO　2小時後腦死

PSY濕身秀出意外！工作人員滑倒身亡

水果發霉切掉吃？專家抖了　2類食物「罹肝癌機率超高」

快訊／麻吉弟弟爆詭闖假髮店　親道歉：狀況不太好

孫生控員工「趁女同事喝醉狂揉」　氣炸公開點名

才入伍2天！菜鳥新兵狂毆班長　遭驗退後下場慘爆

台中妹被餵毒　遭恩客逼多P、跳豔舞

台北正妹店員險遭侵犯！網直呼「麻吉弟弟」　她報案提告了

見正妹起色心！阿公竟硬來　完事丟1百：去買宵夜

OL生理期前後狂放連環屁！就醫才知腸道滿黑點

彩虹爺爺最原始真跡　僅剩20%原創　

罐裝油瓶身附短小吸管！　貼心內幕曝

更多

最夯影音

更多
陶晶瑩虧黃韻玲：從小聽妳的歌XD　合體魏如萱、許哲珮「來砸場的！」

陶晶瑩虧黃韻玲：從小聽妳的歌XD　合體魏如萱、許哲珮「來砸場的！」
BTS認證過！「最美雙胞胎」超會跳 「泫雅舞蹈老師」為她們編舞

BTS認證過！「最美雙胞胎」超會跳 「泫雅舞蹈老師」為她們編舞

懂事3歲娃「送軍人爸上班」　等門關上：為什麼要回營區

懂事3歲娃「送軍人爸上班」　等門關上：為什麼要回營區

麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好

麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好

外送員等太久嗆「我小隊長」　下秒店家淡定回：啊然後勒？　

外送員等太久嗆「我小隊長」　下秒店家淡定回：啊然後勒？　

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面