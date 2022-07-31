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高齡婦人烈日迷途在路上徘徊　金山警靠愛心手鍊找到家人

▲高齡婦人烈日迷途在路上徘徊 金山警靠愛心手鍊找到家人。（圖／記者郭世賢攝）

▲高齡婦人烈日迷途在路上徘徊，金山警靠愛心手鍊找到家人。（圖／記者郭世賢攝）

記者郭世賢／新北報導

近日天氣炎熱！新北市金山警分局31日下午警員執行巡邏勤務時，發現有一名高齡婦人在路上逗留，警方敏銳察覺手腕上配戴愛心手鍊，主動關懷發現外出迷途不知如何返家，警方立即比對警用系統，立即通知家屬將婦人接回，助其與家人團圓。

31日下午2時許，警員吳易璨、梁凱益執行巡邏勤務時，發現一名婦人在金山區中山路上逗留許久，察覺婦人手上配戴愛心手鍊，主動關心詢問是否需要幫助，但婦人只知道自己名字，對於家屬、住址一概無法回應，向警方表示不知道該如何返家。

警方立即透過隨身警用電腦查詢，交叉比對確認婦人身分等相關資料，得知她是80多歲賴姓婦人，家住在基隆，最後順利聯繫上家屬，警方遂先將婦人帶回派出所安置，通知家人來接人，家人非常感謝警方積極處置、未讓家人流連在外發生意外。

金山分局長詹志文表示，家中若有老人、身心障礙患者，建議可至當地區公所幫家人申請愛心手鍊，或讓其配戴留有聯絡電話的手環，萬一迷途走失時，可讓熱心民眾及警員聯繫家人，以免發生危險，造成悔恨及遺憾。

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