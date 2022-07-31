諷林佳龍談承諾是打臉民進黨　他：蘇貞昌講不選第三次但還選新北

▲林佳龍。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍日前受訪時，要求新北市長侯友宜不要「坐這山、望那山」，應承諾「不當落跑市長」，而林佳龍31日再次向侯友宜喊話。對此，國民黨立委洪孟楷諷刺，林佳龍談承諾不是狠狠打民進黨一大巴掌嗎？行政院長蘇貞昌講不選第三次，結果還選新北，而林佳龍一個月前也講絕對不選新北市，還好意思談承諾？

林佳龍31日上午受訪被問到侯友宜不敢承諾做好做滿時表示，這是社會普遍關心跟擔心的事，到底侯現在是要競選新北市長或下一任總統，須跟社會坦誠說明。

林佳龍也說，幾位國民黨人物以縣市長身分參選總統，包括黨主席朱立倫、前高雄市長韓國瑜，大家擔心是否發生一樣的事情，甚至有人質疑國民黨是否習慣沒辦法對選民承諾做好做滿，但在民主社會，有志更高職務的人要跟社會說明，而不是讓選民投下市長這票的時，對方在任內請假參選其他職務，這涉及到誠信，台灣不應該在發生參選人對選民承諾不清楚或跳票。

對此，洪孟楷31日下午在臉書表示，「佳龍談承諾！這不是狠狠打民進黨臉一大巴掌嗎！」林佳龍這兩天硬要跟侯友宜連結，並且搬出所謂承諾，但林一個月前都還在講絕對不選新北市，說出的話賞味期撐不到一個月，連一個月前的自己都無法面對，還好意思談承諾？

洪孟楷說，況且，承諾根本就是民進黨最不敢面對的事，前有講不選第三次，結果還選新北的行政院長蘇貞昌、再來說不會選桃園市，到最後卻跳出來的前新竹市長林智堅；現在還有六月底還說不選新北、現在卻亂打侯友宜的林佳龍，到底要自打臉到什麼程度？

洪孟楷喊話林佳龍，選舉是選好不選爛，過去擔任部長的時候也多次在交通委員會質詢，呼籲他走自己的路，提出政策和願景，爭取認同比較實在；譬如在交通部長任內同意興建的淡北聯外道路，公文已經躺在院長室被卡了超過三個半月了，能不能堅持己見，向蘇貞昌爭取一下？

洪孟楷文末還諷刺，「新北市民海納百川；民進黨前兩任新北市長落選後，都高升院長，所以也先預祝祝福林佳龍先生，官運亨通、年底高升院長」。