林佳龍稱任內簽14姊妹市　新北打臉：談數字先算清楚





▲民進黨新北市長參選人林佳龍。（圖／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／新北報導

針對民進黨新北市長參選人林佳龍批評新北市城市外交停滯，並稱自己於台中市長任內簽署14個姊妹是，今（31）日遭新北市政府打臉。

新北市秘書處長饒慶鈺指出，根據台中市政府公開資料，台中市在林市長任內，不是新增14個姊妹市或友好城市，而是13個，日本群馬縣一個是續約，並非首簽。她說，自己要談數字，還是要請幕僚再三確認一次，不然會讓大家看笑話。

饒慶鈺表示，國際城市交流有很多的指標，不只是姊妹市數量，也包括參與國際活動，國際組織及國際獎項等，新北的國際城市外交，重實質、多方，不設限僅洽簽姊妹市或偏重單一地區國家，也積極突破台灣外交框架，因應並創造新趨勢。

饒慶鈺回嗆林佳龍，市府這麼多的實質城市交流，林佳龍都看不到，再一次證明他對新北市的不用心，以及對外交工作認識的膚淺；防疫期間，城市交流要採多元應變方式，林佳龍根本是活在平行時空。

饒慶鈺指出，疫情期間，因應邊境管制，新北市將線下實體活動轉為線上，主辦、參與超過40場國際論壇，與近300個國際城市交流，新北更努力突破，引領潮流，是全國第一世界第十發表聯合國永續發展目標自願檢視報告（Voluntary Local Review, VLR）的城市，獲得許多國際獎項的肯定，例如德國iF設計獎等。

饒慶鈺也強調，新北市能接軌聯合國標準做事，擬定符合聯合國永續發展目標的自願檢視報告，透過聯合國認證的國際組織UCLG，捐贈防疫物資給非姊妹市的紐約、舊金山等，促進實質交流，也獲得學者嘉許。

饒慶鈺指出，新北這麼多的實質交流，林佳龍不是不用心，就是故意忽略、扭曲，建議他趕快了解新北市。她說，近幾年來，六都姊妹市增加速度趨緩，希望大家能更向前看，台灣城市外交需試圖找尋新想法新出路。