新北市農會歡慶創會120周年　第38屆桌球友誼賽熱烈開打

▲新北市農會歡慶創會120周年。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市農會為慶祝創會120周年，30日於板樹體育館舉辦紀念特刊發表會、農特產品展售會，以及辦理「本市各級農會第38屆桌球友誼賽」，廣邀農會及農業界各機關團體共襄盛舉，市長侯友宜也特別到場向新北市農會表達祝賀感謝之意；此外，會場另設置農特產品展售區，展售本市新鮮農特產品。

新北市農會前身為臺北廳農會，創立於民國前9年，為我國最早設立的農會之一，30日於板樹體育館舉辦「新北市各級農會第38屆桌球友誼賽」，開幕典禮上除發表新北市農會創會120周年紀念特刊，侯友宜市長及與會貴賓也為農業推展有功人員頒發「特殊貢獻獎」，以表揚其付出。

▲新北市農會歡慶120周年發表紀念特刊。

30日新北市農會邀請新北市各級農會聘任、選任人員及新北市政府、農委會、農業金融局、全國農業金庫銀行、中華民國農民團體幹部聯合訓練協會及財團法人農業信用保證基金等各機關參加，市長侯友宜也期許新北市農會傳承百年歷史打拚精神，同時勉勵選手們發揮團隊精神、享受比賽過程，並鼓勵大家利用難得以球會友機會，加深情感交流。

新北市農會理事長林讚枝表示，為紀念新北市農會經營屆滿120周年，特別舉辦紀念特刊發表會、桌球友誼比賽及農特產品展售會，讓各農會及機關之間互動與連結；新北市農會並配合新北市政府辦理「美味農業得來速」，結合各區農會超市與營業據點，並以線上商城「真情食品館」與網路直播銷售方式，提供商品宅配服務。

▲中華民國農會副理事長白添枝榮獲「特殊貢獻獎-貢獻卓著獎」。

侯友宜指出，新北市各級農會表現優異，共有13家農會榮獲第15屆農金獎，堪稱全國農金楷模！全國盈餘前10名的農會，新北市更佔了其中7家，板橋、新莊、中和就囊括前三名，成績斐然；新北市各級農會是市府最重要的夥伴，不僅是第一線農業推廣人員，更肩負服務鄉里的任務，未來市府將與各級農會更加密切合作，戮力發揚光大新北市優質農特產品。

▲新北市農會舉辦「新北市各級農會第38屆桌球友誼賽」。

▲現場設置農特產品展售區，展售本市新鮮農特產品。

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