砂石車輾死13歲獨生女關鍵曝！首次搭公車卻遇劫　父母悲慟自責

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名年僅13歲陳姓女國一生，昨（25日）中午暑期輔導下課返家，走路行經七堵區泰安路75巷時，遭逆向起步砂石聯結車撞擊輾斃；媽媽接獲噩耗趕赴現場，心碎獨生女逝世，蹲在路旁崩潰痛哭；平常都是由爸媽輪流接送，第一次讓她自己搭公車下課回家，不料就發生無法彌補的遺憾，家屬非常自責不已。

▲基隆女國中生暑期輔導下課返家，遭砂石車輾斃。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

事發當時，聯結車本來逆向停放在路邊，25日下午1時許駕駛砂石聯結車林姓男子（44歲）準備到工地載運土石，少女行經泰安路75巷走到聯結車頭處時，林男駕駛聯結車逆向起步進入車道，疑因視線死角未注意，少女反應不及遭撞擊輾斃。

警方獲報趕抵現場，發現少女頭部遭重輾、腦漿溢出，已經明顯死亡。少女媽媽接獲噩耗後不敢置信，急忙奔赴現場，一看到寶貝女兒遺體倒臥在地，情緒激動到一度腿軟蹲地，看著女兒遺體情緒無法平復，對著女兒哭喊「快點起來」。

▲媽媽接獲噩耗趕赴現場，蹲在路旁崩潰痛哭。

據了解，陳姓少女是家中獨生女，父母親非常疼愛寶貝女兒，她就讀基隆某間私立中學國一生，陳女在校成績優異，平常都是由爸媽輪流接送上下學，本來爸爸要去接女兒下課回家，剛好臨時有事，第一次讓她自行搭公車返家，不幸發生悲劇，讓家人悲痛萬分。

警方對林姓駕駛進行酒測，酒測值為0，將他帶回派出所偵訊，並報請檢察官相驗，釐清肇事原因，全案朝過失致死罪嫌偵辦；由於現場路口並無監視器，詳細事故原因仍待進一步調查釐清。

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