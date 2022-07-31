基隆潮境公園廁所偷拍妙齡女　變態男沒拍到就被包圍了

▲基隆潮境公園廁所爆色狼偷拍。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

色狼偷拍！一名年約20多歲張姓妙齡女子30日晚間在基隆潮境公園上廁所時，驚見隔間伸出手機偷拍，女子嚇得驚聲尖叫，同行友人上前查看，見一名男子走出廁所，友人將他圍住並報警處理，轄區警方獲報趕抵，將男子帶回派出所詢問，警方檢視手機內未發現不雅照，被害女子暫不提告。

30日晚上7時許，20多歲張姓女子在基隆潮境公園2樓上廁所時，30多歲江姓男子從隔壁間底下的門縫偷拍，女子見狀驚嚇尖叫，男子從隔壁間廁所開門走出，友人及時將男子圍住，不讓他離開並報警處理。

警方獲報趕抵現場，男子沈默不語被帶回派出所詢問，他坦承在廁所偷拍，當時確實進入女廁，持手機偷拍女子上廁所，沒想到才剛從隔壁間底下的門縫，伸手要偷拍時就被發現。

警方檢視男子手機並無不雅照片，被害女子暫不提告。刑法315條內的竊錄他人身體隱私部位罪，即社會大眾常說的偷拍私密處、妨害秘密罪，是屬於告訴乃論罪，轄區警方已受理報案，在6個月內，如女子有要提告，可到基隆警第二分局八斗子派出所報案。

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