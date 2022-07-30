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貨運業死亡車禍「奪3↑人命」強制設GPS監控　「不裝最高罰9萬」

▲台南市安南區公學路二段與安吉路二段路口，上午發生聯結車與小貨車車禍故，貨車77歲林姓駕駛受困車體，消防人員前往救援，救出林男脫困送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲為強化安全，未來貨運業發生重大車禍且死傷達一定門檻將強制裝GPS監控。（圖／記者林悅翻攝）

記者李姿慧／台北報導

去(110)年營業貨車發生3695件車禍，奪走135條人命，為加強貨運業行車安全管理，交通部預告修正「汽車運輸業管理規則」，貨運業營業車輛若發生行車事故，造成死亡逾3人、或死傷逾10人、或受傷超過15人，將強制安裝GPS定位系統，由業者自主監管，若業者未依規定安裝，將可罰9千到9萬元，估年底前上路。

目前營業大小貨車約有12.4萬輛，去年營業貨車發生3695件車禍，造成135人死亡，4363人受傷，讓貨車行車安全引發關注。

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交通部預告修正「汽車運輸業管理規則」，考量加強汽車貨運業、汽車路線貨運業及汽車貨櫃貨運業等三業行車安全管理，草案第19條之4增訂對於業者發生重大行車事故，並經公路主管機關認定有肇事責任者，且造成人員死亡逾3人、死亡及傷害逾10人，或傷害逾15人，其所屬車輛應裝置具有全球衛星定位功能系統設備及設置營運車輛監控管理系統，督促業者善盡管理責任。

▲台南市南化區台20線47K處，晚發生自小客與小貨車車禍，現場2人無生命跡象，1人四肢骨折，分別送醫急救中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲為強化安全，未來貨運業發生重大車禍且死傷達一定門檻將強制裝GPS監控。（圖／記者林悅翻攝）

交通部表示，貨運三業發生行車事故有肇事責任且死亡逾3人、死亡及傷害逾10人，或傷害逾15人，都將強制安裝GPS，安裝作業應在發生事故被公路主管機關通知後2個月內完成，並報請公路主管機關備查，但相關資料還未介接監理單位監控，由貨運業者自主監控和查核，車輛監管系統資料應至少保存一年，相關草案預計預告60天，希望年底前上路。

交通部指出，若業者未依規定安裝GPS，將可開罰9千到9萬元；另若業者安裝後未落實自主監控，除要求限期改善外，因為善盡管理責任，若都未改善，也可罰9千到9萬元。

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