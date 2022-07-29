2部長組「交通安全英雄聯盟」宣示大執法　路權團體踢館批作秀　

▲交通部舉辦「英熊聯盟」道安記者會，路權團體場外抗議。（圖／記者林敬旻攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部和內政部今(7/29)舉辦「交通安全英熊聯盟」記者會，宣示第三季將針對超速、無照駕駛、惡意逼車大執法，台灣機車路權促進會今則前往交通部踢館，痛批該場記者會是在摸頭與作秀，道路的速限設置十分不合理，交通政策缺乏保障機車、自行車和行人等弱勢用路人安全及權益。

交通部長王國材與內政部長徐國勇今攜手出席「交通安全英熊聯盟」記者會，宣導交通安全三不行：不超速、不無照、不逼車，並宣示第三季將針對該3違規大執法，不過記者會才剛結束，台灣機車路權促進會與北市議員參選人就到交通部門口踢館。

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▲交通部長王國材、內政部長徐國勇出席「英熊聯盟」道路交通安全宣導記者會。（圖／記者林敬旻攝）

台灣機車路權促進會表示，道路速限設置十分不合理，交通部沒有進行檢討，卻只不斷宣導不超速。而逼車的認定太過寬鬆，許多機車和自行車使用者被逼車後，警方也不願處理。內政部應檢討現行逼車認定方式，而不是宣導沒有辦法保障騎士安全的逼車認定方式。交通部和內政部沒有檢討現行不合理規定，只顧著要求人民要遵守。

機促會公關主任劉成謙指出，今年夏天交通相關團體做很多抗爭，7月初有大型重機團體號召上國道，活動開始前交通部說重視騎士，但高公局卻讓警政署以追捕通緝犯規格在交流道設點攔截；之後記者會和上凱道遊行回應，說的都是要研議的空話，王國材找了徐國勇一搭一唱做無意義政治表演，人民要的不是政治作秀。

劉成謙說，蘇花改對摩托車的開放牛步，選舉要到了，宛如期末考臨時抱佛腳，呼籲交通部正視交通解嚴五訴求，除蘇花改外更有南迴改等省道需還給機車行駛權益、禁錮改革的道路交通安全規則99條需處理、廢除區間測速、道路工程亟需改善，以及讓人民參與交通決策。

▲交通部舉辦「英熊聯盟」道安記者會，路權團體場外抗議。（圖／記者林敬旻攝）

前來聲援的時代力量北市士林北投區市議員參選人劉仕傑表示，內政部和交通部兩部長大張旗鼓舉辦英雄聯盟記者會，但沒看到英雄，只看到狗熊，交通官員坐冷氣房對安全訴求置之不理，還敢出來作秀，呼籲政府高官正視台灣社會對機車路權安全訴求，不要作秀和政治拜拜，希望交通安全早日得到改善。

國民黨中正區市議員參選人李有宜則說，最近交通事故頻傳，藝人林志穎發生車禍，國中女生被砂石車撞死，交通部長和內政部長在作秀，開安全英熊記者會，該活動臉書上最常貼文就是抽獎摸彩，是嫌國家預算太多嗎，人民納稅錢應該拿來保障人民安全，政府要求所有學校一整年要有4小時交通安全教育，但把道路安全相關條例唸完就沒了，學生能記得住嗎，4小時教育做半套，預算應該花在這上面，而不是摸彩。

▲交通部舉辦「英熊聯盟」道安記者會，路權團體場外抗議。（圖／記者林敬旻攝）

交通部長王國材受訪時則表示，機車路權爭取很多年，蘇花改是安全回家的路，機車行駛蘇花改比較安全，因此他同意；至於大型重機走國道，經過3年研究和多次調查，都有6成以上民眾反對，大型重機上國道包括秩序和行為還沒達到標準，會繼續觀察，機車路權不是交通部或警政署去限制，是希望車流單純對安全有提升，路權改變或是限制都是基於對安全考量，大型重機上國道訴求已經好幾年，高公局也做很多相關研究和評估，目前還不宜開放。

不過王國材也指出，有關內側車道禁行機車議題，台灣機車有1400萬輛，機車數量大於汽車，許多路段路邊不管公車停靠、貨車卸貨，或是有人停等，易造成外側車道很多車流干擾和發生狀況，如果動線上安排對機車安全有幫助，他建議內側車道可以放寬，如果可以說服這樣做可以比較安全，路權不用做任何限制。