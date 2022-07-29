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路權團體爭取「機車行駛內側車道」　交長表態支持放寬

試辦肇事率降低 44.5% 桃園市將取消四車道內側禁行機車

▲桃園市部分道路取消四車道內側禁行機車。（圖／翻攝7Car）

記者李姿慧／台北報導

機車路權團體爭取取消兩段式左轉、內車道取消禁行機車，交通部長王國材今(7/29)表示，若動線安排上對機車安全有幫助，他建議內側車道可以放寬。交通部補充表示，現行地方政府已有因地制宜開放，地方政府可依交通環境來檢視是否放寬。

機車路權團體爭取內車道取消禁行機車，交通部長王國材今受訪時表示，不過王國材也指出，過去的確機車路權上有關內側車道禁行機車，台灣機車有1400萬輛，機車數量大於汽車，有些路段路邊不管公車停靠、貨車卸貨，或是車輛停等，易造成外側車道很多車流干擾和發生狀況，如果動線上安排對機車安全有幫助，他建議某些內側車道可以適當放寬，路權不用做任何限制。

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王國材事後補充指出，他認為內側車道可以放寬是指因地制宜，由主管機關依交通環境評估，並非全面性。

交通部路政司長林福山則表示，現行道安規則規定，車輛需依照標誌標線和號誌行駛，若路口有設兩段式左轉，內側車道就會搭配禁行機車，沒有設兩段式左轉就可以直接左轉，內側車道可讓機車行駛，禁行機車可以取消，現行法令都可讓地方政府因地制宜檢討，也建議部分地方政府若還有管制的話，也可以依照交通情況和需求檢討。

林福山指出，道安規則也有通案規定，若三車道以上沒有設標誌標線，機車要使用外側車道，若地方政府認為三車道以上可以開放給機車行駛，標誌豎立起來就可行駛機車，相關車道配置使用和車流量考量，地方政府基於安全考量有不同做法，若有需要管制可限制，若不需要就不要管制，現行法令都可以開放，北市很多內側車道已經沒有禁行機車，且可直接左轉，現行法令已允許地方政府因地制宜考量和調整。

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