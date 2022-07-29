為停車場問題！侯市府與民進黨交鋒不斷　交部參戰公布資料

▲新北市長侯友宜(左)、民進黨新北市長參選人林佳龍(右)。（合成圖／記者林敬旻、李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍日前質疑新北市府停車場獲前瞻補助43.2億元，進度卻只有56%，行政院長蘇貞昌點名新北許多建設停滯不前。新北市府則反擊蘇揆「太少回來沒翻新記憶」。交通部公路總局今晚也參戰，公布新北停車場獲前瞻補助金額最高，執行率僅56%，盼各縣市獲中央補助後積極推動建設。

為停車場興建進度，民進黨新北市長參選人林佳龍、行政院長蘇貞昌與新北市府交鋒不斷。公路總局今(7/29)晚間則發新聞稿說明，前瞻基礎建設改善停車問題計畫總經費200億元，全台共核定124座停車場，其中新北市核定有23座合計中央補助款約39.91億元，約佔計畫總經費200億元的5分之1，為全國補助案件數及金額最高的縣市。

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公路總局也公布新北市府停車場興建進度，根據前瞻經費核定計畫，新北市23座停車場，在板橋區核定7座停車場，有3座已完工，包括音樂公園地下停車場、忠孝國中地下停車場、新埔國小地下停車場；有1座施工中為五權公園地下停車場；有3座辦理設計中，包括溪北公園地下停車場、忠孝公園地下停車場、信義國小地下停車場。

公路總局也點名新北3座停車場進度落後，公路總局表示，溪北公園地下停車場及忠孝公園地下停車場於108年6月17日核定補助、信義國小地下停車場於108年9月9日核定補助，3座停車場原規劃皆於核定後1年開工、3年內完工，目前3座停車場均尚在設計階段，與核定時原規劃期程相較已有落後。公路總局對於進度落後之停車場均有定期召開檢討會議，並請市政府依原規劃期程積極趕辦。

公路總局更指出，目前新北市核定停車場23座，完工8座， 補助經費執行率為56%；桃園市核定停車場16座，完工6座，補助經費執行率為73%；高雄市核定停車場8座，完工7座，補助經費執行率為94%，「期望各縣市政府於獲得中央核定補助後，能積極推動前瞻停車場工程，讓基礎建設進度持續邁進。」