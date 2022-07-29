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「超速、逼車、無照」3違規今起大執法　超速40公里就算危險駕駛

▲交通部長王國材、內政部長徐國勇出席「英熊聯盟」道路交通安全宣導記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲交通部長王國材、內政部長徐國勇出席「英熊聯盟」道路交通安全宣導記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者李姿慧／台北報導

為降低交通事故，交通部與內政部今(7/29)舉行「交通安全英熊聯盟第三季安全駕駛」記者會，宣示要對超速、逼車和無照駕駛三大違規大執法，交通部也已規劃修法，危險駕駛定義將從超速60公里降至超速40公里就算超速，無照駕駛將從1.2萬加重至2.4萬，惡意逼車則從2.4萬提升至3.6萬，相關法案已送立院。

根據交通部統計，逼車、擋車近三年舉發件數呈現增加的情形，惡意逼車108年為392件，110年有502件；擋車108年510件，110年則是908件。另外，無照舉發件數一年高達24萬件，30日死亡人數110年就有484人是無照駕駛，交通事故死亡人數中有1成6是無照。至於超速為國內常見的違規行為，一年舉發件數高達366萬件，超速失控死亡人數1年有50多人，死亡人數中2至3成是18-24歲的年輕人。

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交通部長王國材表示，今年是道安重要一年，交通部規劃21項精進措施，其中一項是四季交通專案，每一季都跟警政署合作宣導並加強執法，過去努力下，今年1到5月死亡人數比去年少25人，受傷少近6千人，績效非常好，四季專案第一季當時跟徐國勇部長討論，他認為酒駕防制最重要，經警察同仁努力，今年1到5月死亡人數少21人，第二季主題路口安全，花很多時間路口改善和執法，死亡車禍今年1到5月少22人。

▲交通部長王國材出席「英熊聯盟」道路交通安全宣導記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲交通部長王國材出席「英熊聯盟」道路交通安全宣導記者會。（圖／記者林敬旻攝）

王國材指出，今天第三季啟動，鎖定駕駛安全不逼車、不超速、不無照，一年有365萬人超速，速度是產生死亡最大原因，是非常嚴重的，其中最嚴重是超速自撞，死亡年輕人大多14歲到24歲，占1成多到3成；另外去年24萬人無照駕駛，裡面有9成機車族，鄉間裡面很多人沒有駕照，15到16歲就開始騎，每年交通事故死亡3千人，其中1成6到1成7無照，9成是機車族。

王國材也指出，惡意逼車去年抓了1400多人次，但舉證困難不容易抓，警察同仁透過各種方式包括巡邏取締。

王國材強調，超速、無照駕駛和逼車等這三個造成嚴重交通問題，第三季主題以這「三不」為最重要方向，期待透過中央和地方合作，期待第三季有好成果，減少無照、超速、惡意逼車。

▲交通部長王國材、內政部長徐國勇出席「英熊聯盟」道路交通安全宣導記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲交通部長王國材、內政部長徐國勇出席「英熊聯盟」道路交通安全宣導記者會。（圖／記者林敬旻攝）

王國材說，行政院之前已通過《道路交通管理處罰條例》修正，處罰條例修正也送到立院，危險駕駛現行圍超速超過60公里，送進立院草案為40公里，未來危險駕駛定義超速要降到40公里，另也把惡意逼車和無照罰鍰提高，這三不在法令也都已送到立院準備審查。

內政部長徐國勇則表示，超速、無照駕駛、逼車問題，是交通安全三個比較突出和嚴重問題，酒駕經交通部和內政部努力有降低趨勢，酒駕外就是無照、逼車、超速是造成交通違規嚴重情況，平安就是回家唯一道路，平安歸來是最重要的。

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