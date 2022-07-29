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余正煌轟「論文抄襲就是抄襲」　林智堅回擊：好心被雷親

▲桃園市長鄭文燦與市長參選人林智堅等人今（29）日上午到龍潭區龍元宮參香祭拜。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦與市長參選人林智堅等人今（29）日上午到龍潭區龍元宮參香祭拜。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長鄭文燦與市長參選人林智堅等人今（29）日上午到龍潭區龍元宮參香，並代表總統蔡英文致贈匾額給龍元宮；媒體關心林智堅有關論文門案，昨天到總統統官邸時有給建議嗎？黨內有出現「換堅」聲音如何看待？林智堅表示，這是個假議題，昨天已與鄭市長到總統官邸就近期幾個議題向總統說明，人選調整是國民黨製造的假議題，企圖要製造內部矛盾，這不會得逞。

林智堅指出，有關論文門案，昨天我們和鄭文燦市長到總統官邸，就近期的幾個議題向總統進行說明。總統認為在論文的這件事情上，我們應該用證據來持續向社會大眾做說明，人選的調整是國民黨製造的假議題。就好像我們在籃球場賽事上，得分的選手往往會是被對手嚴加防守，甚至有時候會架拐子，就是希望這個得分選手能夠受傷下場。桃園的鄉親眼睛都是雪亮的，對手企圖想要製造假議題，製造內部的矛盾，不過這個不會得逞。

▲桃園市長鄭文燦與市長參選人林智堅等人今（29）日上午到龍潭區龍元宮主持總統贈匾揭牌儀式。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦與市長參選人林智堅等人今（29）日上午到龍潭區龍元宮主持總統贈匾揭牌儀式。（圖／記者沈繼昌翻攝）

媒體也詢問，林哲瑄已經確定要開刀，市長這邊有後續的協助？

林智堅指出，球場的部份我還是要藉由這個機會，再次表達歉意，球場在開賽期間造成選手受傷，做的不夠好我們表示歉意，現在新竹市政府也在持續改善當中，並且兩、三天都會把改善的情況向大家做說明。林哲瑄部分，我也在第一時間打電話給領隊表示關心和歉意，未來林哲瑄在醫療上如果有任何需要我們能夠做的，我們都希望能夠盡一份力。

此外，媒體也詢問今天蔡總統沒有辦法跟你公開合體，會不會覺得有點可惜？

林智堅認為，蔡總統因為最近國務繁重，今天沒有辦法來，但總統昨天也有特別提醒我，今天來到現場一定要好好跟主委說聲抱歉，跟所有鄉親朋友抱歉，一定會再另外找時間來到龍潭龍元宮來向神農大帝參香。

▲桃園市長參選人林智堅接受媒體聯訪，認為「換堅」說是國民黨製造的假議題。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長參選人林智堅接受媒體聯訪，認為「換堅」說是國民黨製造的假議題。（圖／記者沈繼昌翻攝）

媒體詢問余正煌先生昨天透過律師反駁，認為說學術上的抄襲就是抄襲，這好像是在直指您，未來會不會想和他對簿公堂？

林智堅強調，我用的論文題目是我2014年選舉民調的資料，這個資料是由我來提供的，當時指導老師陳明通向我提出有個同學有這樣的需求，民調的資料是由陳明通老師交給了余先生，這整件事情發展到這樣，這個是大家所不樂見的，對我來說很像是好心被雷親。

市長會不會有點後悔當初給這樣的資料？

林智堅認為，當時我就是出於善意，有一個同學他原來的論文有卡關情況，希望我能夠分享資料，就是這樣的善意，不過我覺得這件事情對手不應該無限上綱，如果大家認真的去看過這兩本論文，就可以發現，其實雷同的地方是在指導教授的這個研究設計架構之下所產生的。

如果現在余正煌先生要持續扣上所謂的抄襲的帽子，會不會認為他的民調資料也是抄襲你？

林智堅說，沒有看到余正煌先生這樣說，所以不會做這樣的一個假設。

媒體最後提問，今天攻擊您中華大學的東西，是不是選戰潑髒水？

林智堅回覆，這當然是潑髒水，他們現在提出來的每一個資料，其實就是舊的東西再說一次，這個是民眾所不樂見，我很期盼大家在這個事件上趕快停下來，趕快就選舉回歸正軌來談政見。

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