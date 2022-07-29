會展中心工程上樑　蔡英文：桃園將發展為國際級大城市

▲桃園會展中心統包工程今（29）日舉行上梁儀式，蔡英文總統率領與會貴賓誠心祈求工程順利完工。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

蔡英文總統今（29）日出席桃園會展中心統包工程上梁典禮時表示，桃園會展中心工程施工期間，工程團隊克服疫情等諸多困難，今日完成工程上梁是重要里程碑，桃園是台灣的國門，也是台灣接軌國際的首站，更是台灣產業發展的重鎮，特別肯定鄭文燦市長7年多來帶領市府團隊用心建設桃園，幫助桃園發展成為國際級大城市。

▲桃園會展中心統包工程今（29）日由蔡英文總統與會人士主持上梁儀式。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蔡英文指出，桃園會展中心統包工程於109年10月動工，期間工程團隊克服疫情等諸多困難，今日完成工程上樑這項重要里程碑。桃園擁有約1.2萬家工廠，產業聚落完整成熟，也成為台商回流熱門選擇。

▲桃園會展中心統包上梁儀式上，蔡英文總統讚許工程團隊克服疫情中諸多困難，完成上梁的重要里程碑。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蔡英文強調，桃園會展中心是桃園城市發展中的關鍵拼圖，不僅是桃園首座國際級展覽會場，未來搭配周邊亞矽創新研發中心、國際機場、機場捷運等建設，讓國內外企業便捷舉辦各式活動，使得桃園擁有更優越條件發展成為國際級創新研發基地與人流、物流轉運中心，未來中央將持續幫助桃園快速進步，共同促進台灣發展。

▲桃園市長鄭文燦致詞指出，透過國際級會展場館可幫助產業蓬勃發展。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦說，桃園為國內電子產業與工業發展重鎮，透過設置國際級會展場館可幫助產業蓬勃發展，桃園會展中心選址青埔，鄰近桃園國際機場，相較於台北國際世貿中心、南港展覽館等，更具地利之便，可大幅降低舉辦會議或活動之成本。

鄭文燦也提及，桃園會展中心規劃為展覽棟與會議棟，為地上7層及地下1層建物，會議中心規劃為2,000人、800人會議室各1間，250人會議室2間、100人會議室5間與多功能集會空間1間；展覽館部分約有600個攤位空間及商場區，可提供約700個汽車與600個機車停放空間。因桃園會展中心鄰近亞洲矽谷創新研發中心，未來兩館可互相搭配與複合運用，適合舉辦多元活動。

▲桃園會展場館預計明年3月展覽棟先行竣工，將作為2023世界客家博覽會台灣館場地。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦還說，特別感謝在蔡總統支持下，中央提出「五加二產業創新計畫」及「前瞻基礎建設計畫」，成為帶動桃園發展的極大力量。在中央挹注下，桃園航空城計畫已完成區段徵收統包工程發包作業，航空城產專區土地標售作業也順利展開，航空城安置住宅也在日前正式動工。

另外，投資台灣三大方案累計投資金額逾1兆7,500億元，其中桃園吸引資金超過3,400億元，占比近20%，為全國第一。在產業發展亮眼成績下，桃園市自升格以來，人口成長超過21萬人，成為六都中最年輕的城市，展現經濟力帶動就業力及人口成長的正向循環力量。未來市府將持續推動「三心六線」基礎軌道建設、亞矽計畫及航空城計畫等3支箭，有信心讓桃園將成為台灣經濟發展重要火車頭。



經濟部長王美花也說，桃園會展中心預計明年9月全案完工，比行政院核定的期程提早約1年3個月，市府與工程團隊高效率令她印象深刻。她強調，桃園地理位置優越，成為台商回流首選，桃園航空城計畫更創造無限商機。經濟部與桃市府合作無間，包含投資台灣三大方案、桃園會展中心統包工程、觀音工業區事業廢棄物轉換成能源發電，以及大園工業區放流水淨化工程、老街溪、新街溪水環境改善等計畫，全方位優化桃園各項建設。

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