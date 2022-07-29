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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中「忙到九點才吃泡麵」！　全場抓一細節酸爆：演的啦

記者邱晟軒／綜合報導

陳時中競選發言人的立委莊瑞雄昨（28日）晚間貼出一張陳時中晚餐吃泡麵的照片，感動直呼「這就是真實的阿中」。照片曝光後，立刻掀起熱烈討論，不少網友替陳時中打氣「辛苦了」；不過也有許多網友質疑太假，批評「我們的是日常你們的卻成了廣告」。

▲▼ 。（圖／ETtoday新聞雲、莊瑞雄臉書）

▲陳時中「晚餐吃泡麵」照片引發熱議 。（圖／ETtoday新聞雲、莊瑞雄臉書）

莊瑞雄28日晚間在個人臉書發文表示，「晚上阿中跟松山的朋友相見歡後，九點才回到辦公室，泡了一碗酸菜牛肉麵當晚餐，不僅很快就碗底朝天，還稱讚很好吃，我很想跟他說，其實阿Q桶麵比較好吃。」

莊瑞雄指出，擔任陳時中的發言人以來，我發現阿中跟我一樣都是很「簡單」的人，在意越少，就會得到越多，越容易滿足，忙碌了一整天，還是依然親切和善，即使疲勞不已也仍掛著滿滿笑容，一碗泡麵就能心滿意足，這就是「真實的阿中」。

▲▼ 。（圖／ETtoday新聞雲、莊瑞雄臉書）

阿中吃泡麵照曝光後，立刻引起網友熱烈迴響，許多支持者替陳時中加油打氣「辛苦了」；然而也有不少網友在《ETtoday新聞雲》粉絲專頁貼文留言「我也常常吃泡麵，只有我自己動容」、「拍完了紅酒可以拿出來了」、「選前路邊攤，選後法國餐」、「太矯情了」、「演的啦，宣傳照」、「怎麼有一種韓總機的既視感」。

其中，不少網友直言「我們的是日常你們的卻成了廣告」、「喝紅酒、抽菸那張我比較想看」、「我的天啊，幕僚是不是沒有思考」、「為了拍照做廣告，辛苦了」、「選前的樣板宣傳照」。

更有眼尖網友揪出照片細節有貓膩，紛紛狠酸「湯匙跟筷子都在桌上，那你是用叉子喝湯還吃麵？真實的作秀耶」、「吃泡麵為何要2個湯匙，筷子吃完放衞生紙上怎麼可能沒有湯汁，宣傳照要小心，不能與現實脫節」、「麵都快吃完了，筷子和湯匙、衛生紙還那麼乾淨？」

▼網友酸爆了！（圖／ETtoday新聞雲）

▲▼ 。（圖／ETtoday新聞雲、莊瑞雄臉書）

▲▼ 。（圖／ETtoday新聞雲、莊瑞雄臉書）

▲▼ 。（圖／ETtoday新聞雲、莊瑞雄臉書）

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