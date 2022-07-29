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嗆林智堅一戰成名卻發文「切割」事務所？　律師：政治壓力空前大

▲曾威凱。（圖／翻攝自臉書／刑男律師曾威凱）

▲曾威凱與林智堅。（圖／翻攝自臉書／刑男律師曾威凱）

記者呂晏慈／台北報導

桃園市長參選人林智堅論文爭議延燒，關鍵人物余正煌的委任律師28日開記者會，脫口「小學生都知道抄襲是不對的」、「政治上的原創」等語被網封金句，一戰成名。不過，曾威凱今（29日）透過臉書貼出一張聲明書，指該案與「宏光展法律事務所」所有律師無關，引發討論；律師李璇辰感慨說，「不難聯想該事務所，恐直接或間接地受到政治因素的干預。」

余正煌27日透過曾威凱、張祐齊發出聲明，強調自己的論文均按照學術規範自行撰寫完成，未有任何抄襲之情事；隨後林智堅競選辦公室也回應，林智堅自始至終都是在捍衛自己的論文絕無抄襲，並沒有指責任何人有抄襲的情況，且陳明通教授的聲明已清楚表示「林、余兩位都沒有抄襲的動機，這些相似與我的教學及指導學生論文寫作有關。」

曾威凱、張祐齊昨天下午臨時舉行記者會，曾威凱表示，林智堅強調論文是原創，但在政治上是，在學術上絕對不是，並舉例余正煌論文中引用他人研究成果，有以括弧引註出處，但林智堅的並未標註出處，引發熱議。

▲▼曾威凱發聲明稱，本人曾威凱律師與張祐齊律師所承接余正煌先生案件，與「宏光展法律事務所」無關，特此聲明。（圖／翻攝自曾威凱臉書）

▲曾威凱與張祐齊今天發出聲明書。（圖／翻攝自曾威凱臉書）

不過，曾威凱今天透過臉書貼出一張聲明書指，「本人張祐齊律師、曾威凱律師均為『宏光展法律事務所』之合署辦公律師，與『宏光展法律事務所』實際上並無業務往來或合作關係，各自獨立辦案。本件張祐齊律師、曾威凱律師承接余正煌先生有關論文案件為個人所執行之律師業務，與『宏光展法律事務所』所有律師無關，特此聲明。」

對此，熟知內情的律師李璇辰表示，曾威凱執業十多年來，時常站在第一線為被打壓的小市民發聲，接過許多跟政府對著幹的社會矚目案件，例如洪仲丘案、關廠工人案和318案等，從未見到他必須發聲明來跟律師事務所劃清界線。李推斷，會逼到曾威凱必須發出此等聲明，顯見這次林智堅論文案的政治壓力是空前的大。

李璇辰感嘆，律師為了協助當事人爭取權利和公理，是理所當然的事。曾威凱目前所在的是單純合署辦公型態的事務所，要讓曾特別發出此等聲明，不難聯想該事務所，恐直接或間接地受到政治因素的干預，這樣的寒蟬效應絕對不是所有對司法正義有堅持的律師所樂見的。

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