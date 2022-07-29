再傳迷航！2男6女初登北插天山走不回　警消摸黑2小時順利尋獲

▲桃園市2男6女山友28日上午攀登復興區北插天山，晚間下山時迷路緊急向警方報案協助，警消據報後上山搜尋，2小時後被尋獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

由2男6女組成的登山隊，28日一早攀登北插天山，原本預定晚間返回登山口，不料返程時行經北插天山白沙瀑布附近時迷路，一行人疑似偏離主線道緊急打119求援，大溪警方會同消防人員上山搜尋，透過手機定位判定山有可能位置，晚間10時許發現一行人蹤跡，其中有山友腳部扭傷，但仍可繼續行走，在警消引導下於今日凌晨返回溪內派出所，稍作休息後8人均順利返家。

桃園大溪警方指出，由2男6女組成的登山隊，28日上午8時許前往復興區北插天山健走，一行人從復興區北插天山登山口出發，預定於當晚返回登山口，一行8人中均為中老年人，返程途中行經北插天山白沙瀑布附近時發現迷路，其中2名女山友體力透支，晚間8時許緊急打電話給119求援，大溪分局溪內派出所也接獲通報，立即由熟稔山區路況的1名員警與5名消防分隊人員上山救援。

▲在警消搜救隊護送下山後，2男6女山友安全下山返回溪內派出所。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警消搜救隊伍經手機定位判斷這群山友相關位置，登山後2小時於晚間10時20分許發現受困山友一行8人，初步檢視有1名山友出現腳部扭傷但仍可行走，一行人身體狀況尚稱良好，由警消同仁引導協助護送下山，於今日（29）日凌晨1時20分許順利抵達溪內派出所，山友們對於警消協助搜救感謝再三。

大溪警方呼籲，山上天候瞬息萬變，入夜後氣溫會驟降或可能隨時下雨，從事登山活動一定要注意氣候且須結伴而行，應衡量自身體能狀態，同行山友要隨時注意隊友狀況，以避免脫隊走失，天候不良時行前務必三思而行，避免發生迷途意外。

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