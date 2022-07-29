林智堅「國片演天兵」被挖！同框大咖男星　鄉民笑：現在影帝級

▲林智堅深陷論文、新竹球場「雙風暴」。（圖／林智堅臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

前新竹市長、民進黨桃園市長參選人林智堅「論文門」、「球場門」雙風暴持續延燒。對此，有鄉民今（29日）挖出，林智堅多年前客串國片《超級天兵之機車班長》，意外同框綜藝天王吳宗憲的照片，不少網友笑稱「現在影帝級」、「哇，被你發現他是戲精」。

有鄉民29日在批踢踢八卦板以「智堅跟吳宗憲演過電影？！」為題發文貼出兩張國片《超級天兵之機車班長》的電影劇照，驚呼「20多年前從演員吃市長，是否很勵志？」

▲吳宗憲和林智堅（紅圈處）曾在《超級天兵之機車班長》同框演出 。（圖／翻攝自Youtube）

從《超級天兵之機車班長》劇照中可見，畫面中有主角吳宗憲，而在畫面右後方開懷大笑的年輕男子，正是林智堅。

文章曝光後，立刻引起網友熱烈討論「看到圖笑了」、「原來是演員出身，失敬」、「英雄不怕出身低」。不過，也有不少網友嘲諷留言，「現在已經變成林導演了」、「現在影帝級」、「哇，被你發現他是戲精」、「難怪新竹球場蓋得跟天堂路一樣」、「現在還是天兵耶」。

▲吳宗憲和林智堅曾在電影《超級天兵之機車班長》同框 。（圖／林智堅臉書）

事實上，本站2019年曾報導「被演藝圈耽誤的政治人！吳宗憲同框林智堅 20年前是『同梯』」，時任新竹市長的林智堅探班吳宗憲外景節目《綜藝玩很大》時，就自爆二十年前兩人同框軍教片，當時就讓本土天王驚呼力邀「有機會再來演一下」。

林智堅還透露說，當時他與好友藝人張善為每週都一起開車到三峽片場擔任軍教片臨演，更爆料當時張善為就立志要在演藝圈闖出一片天，當時他還勵志鼓勵現場藝人「你看人家在藝能界沒開花，後來從政當到市長！」