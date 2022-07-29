　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林智堅「國片演天兵」被挖！同框大咖男星　鄉民笑：現在影帝級

▲▼ 。（圖／林智堅臉書）

▲林智堅深陷論文、新竹球場「雙風暴」。（圖／林智堅臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

前新竹市長、民進黨桃園市長參選人林智堅「論文門」、「球場門」雙風暴持續延燒。對此，有鄉民今（29日）挖出，林智堅多年前客串國片《超級天兵之機車班長》，意外同框綜藝天王吳宗憲的照片，不少網友笑稱「現在影帝級」、「哇，被你發現他是戲精」。

有鄉民29日在批踢踢八卦板以「智堅跟吳宗憲演過電影？！」為題發文貼出兩張國片《超級天兵之機車班長》的電影劇照，驚呼「20多年前從演員吃市長，是否很勵志？」

▲▼ 。（圖／林智堅臉書）

▲▼ 。（圖／林智堅臉書）

▲吳宗憲和林智堅（紅圈處）曾在《超級天兵之機車班長》同框演出 。（圖／翻攝自Youtube）

從《超級天兵之機車班長》劇照中可見，畫面中有主角吳宗憲，而在畫面右後方開懷大笑的年輕男子，正是林智堅。

文章曝光後，立刻引起網友熱烈討論「看到圖笑了」、「原來是演員出身，失敬」、「英雄不怕出身低」。不過，也有不少網友嘲諷留言，「現在已經變成林導演了」、「現在影帝級」、「哇，被你發現他是戲精」、「難怪新竹球場蓋得跟天堂路一樣」、「現在還是天兵耶」。

▲▼ 。（圖／林智堅臉書）

▲吳宗憲和林智堅曾在電影《超級天兵之機車班長》同框 。（圖／林智堅臉書）

事實上，本站2019年曾報導「被演藝圈耽誤的政治人！吳宗憲同框林智堅　20年前是『同梯』」，時任新竹市長的林智堅探班吳宗憲外景節目《綜藝玩很大》時，就自爆二十年前兩人同框軍教片，當時就讓本土天王驚呼力邀「有機會再來演一下」。

林智堅還透露說，當時他與好友藝人張善為每週都一起開車到三峽片場擔任軍教片臨演，更爆料當時張善為就立志要在演藝圈闖出一片天，當時他還勵志鼓勵現場藝人「你看人家在藝能界沒開花，後來從政當到市長！」

ET快訊
護理師防疫獎金僅67元　指揮中心回應了
房子都燒塑膠味！1家電關不掉還爆炸　「超多人+1」網嚇瘋
21歲夫妻生3胎全當出氣桶！虐死44天嬰冷血問：育兒津貼會變
女友希望他當男優！小胖遞補季軍　超狂拍攝主題曝光
「鬼門開」發現白骨乾屍！　當地人：他想回家了
中華隊小心了！　U12美國隊恐怖火力24:0奪首勝
「PTT有重大公告！」　鄉民崩潰吼：世界末日了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

林智堅「國片演天兵」被挖！同框大咖男星　鄉民笑：現在影帝級

張善政喊話「讓桃園變得更好」　呂玉玲破冰籲支持國民黨候選人

她轟雙城論壇1分鐘1.6萬　批不覺浪費的蔣萬安：選上要當散財公子？

陳時中「忙到九點才吃泡麵」！　全場抓一細節酸爆：演的啦

鄭麗文嗆林智堅找「論文門學姊」報告論文事件　根本國際笑話

新北公共托老中心提前達標！　侯友宜：年底有望增至70間

原定合體蔡英文「臨時被喊卡」！鄭文燦力撇切割　林智堅說話了

陳時中批雙城論壇沒成果浪費錢　黃珊珊：可以上網看一下內容

陳時中跑完行程「低頭吞泡麵」　他動容：這就是真實阿中

林佳龍要侯友宜「做好做滿」　葉元之笑：知道自己選不上？

火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

3孩泡務農蓄水桶笑開懷！　自體旋轉玩嗨引網憶童年

于文文遭Jessica電眼攻擊喊：受不了　吉他SOLO帥傻..她直盯「秒變迷妹」

天道盟大哥「撂人包圍工地」　索3千萬不成...教唆小弟鬧事

禹英禑「4追人密技」成就解鎖　李濬浩心動告白：喜歡到像生病了

白紗突被「大黑影」壓住　調皮毛花童一屁股霸佔

放暑假帶弟去遊樂園玩　姐配音內心超厭世OS！

婁峻碩羞曝和焦凡凡「有壞壞」　邱鋒澤「沒壞壞」慘被電...陳零九：是我啦

白目騎士闖紅燈險被撞　大車司機怒嗆：眼瞎嗎

林智堅「國片演天兵」被挖！同框大咖男星　鄉民笑：現在影帝級

張善政喊話「讓桃園變得更好」　呂玉玲破冰籲支持國民黨候選人

她轟雙城論壇1分鐘1.6萬　批不覺浪費的蔣萬安：選上要當散財公子？

陳時中「忙到九點才吃泡麵」！　全場抓一細節酸爆：演的啦

鄭麗文嗆林智堅找「論文門學姊」報告論文事件　根本國際笑話

新北公共托老中心提前達標！　侯友宜：年底有望增至70間

原定合體蔡英文「臨時被喊卡」！鄭文燦力撇切割　林智堅說話了

陳時中批雙城論壇沒成果浪費錢　黃珊珊：可以上網看一下內容

陳時中跑完行程「低頭吞泡麵」　他動容：這就是真實阿中

林佳龍要侯友宜「做好做滿」　葉元之笑：知道自己選不上？

連地都不想看！　台中上半年土地交易量縮僅剩63億元

禁止130斤進入酒吧！　惹怒陸微肉女：有錢也不去消費

IKEA年度10大新品公開　單品39元起打造加分生活空間

拜習通話「談到裴洛西訪台」？　大陸外交部一句話回應

戴有線耳機被2妹子嘲笑「不是AirPods」　內行反酸：無知的人

洪雪珍／你與父母的關係　決定你與主管的關係

男團演唱會爆意外！杜汶澤「給港人1提點」：究責是走下去的第一步

下殺2.4折！飯店聯合住宿券買15送1「再送1」　住墾丁每人只要725元

珠寶品牌貴婦下午茶登場！　Boucheron寵物貓甜點超萌

女疑中邪！直接住進乩童家　天天驅魔「遭騎乘狂毆」慘死神桌前

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

政治熱門新聞

不換堅但退回台大學位？　蔡英文昨會林智堅要他「這麼做」

陳時中「忙到九點吃泡麵」！　網轟：演的啦

林智堅急找總統解釋　余正煌律師14字酸爆

王世堅勸林智堅：不要挑戰社會的智慧

正妹主播將出任高市府發言人　爆柯文哲搶輸陳其邁

林智堅回擊余正煌　好心被雷親

民進黨「僅2立委」發文挺林智堅　他喊：事情大條

憂林智堅論文風暴燒不停　總統官邸開會定調「全黨救一人」

林智堅論文門5回應　李艷秋列5搞笑重點：民進黨的多重宇宙

論文風暴有解了？　他認「這位才是抄襲者」

快訊／蘇煥智參選台北市長最新聲明：縱使艱困也要像唐吉軻德

高嘉瑜拋「一屍五命」為了幫好姐妹？　周玉蔻嗆該開除

晚上11點好兄弟出關！他曝鬼門開6禁忌　「真的母湯鐵齒」

合體蔡英文臨時被喊卡　林智堅曝原因撇切割

更多熱門

相關新聞

鄭麗文嗆林智堅找「論文門學姊」報告論文事件　根本國際笑話

鄭麗文嗆林智堅找「論文門學姊」報告論文事件　根本國際笑話

民進黨桃園市長參選人林智堅競選辦公室表示，林智堅28日已向總統蔡英文詳細報告論文爭議來龍去脈，蔡英文聽聞後認為應持續以證據為基礎向各界說明。國民黨立委鄭麗文29日於臉書發文直言，林智堅不出席論文審定委員會，反而跑去跟蔡英文商討論文爭議，不愧是「論文門學姊」，一個論文案需要到總統府開會，完全是國際笑話。

合體蔡英文臨時被喊卡　林智堅曝原因撇切割

合體蔡英文臨時被喊卡　林智堅曝原因撇切割

「換堅」第一槍？　他貼1照：小英不要拋棄小智

「換堅」第一槍？　他貼1照：小英不要拋棄小智

鄭文燦嗆余正煌：不能前面感謝、後面拆橋

鄭文燦嗆余正煌：不能前面感謝、後面拆橋

綠委開轟高嘉瑜：有這種同志，還需要敵人嗎？

綠委開轟高嘉瑜：有這種同志，還需要敵人嗎？

關鍵字：

林智堅論文吳宗憲電影2022九合一選舉

讀者迴響

熱門新聞

納豆出外景都沒接電話！

MIRROR舞者「最嚴重恐永久癱瘓」

36歲單親媽暗夜墜樓身亡　國中兒：是我媽　

遭家暴40年...親手送走癌夫！廖輝英爆瘦現身

大甲地瓜球Q彈2粒是假的！超兇老闆娘認了

舞者男友遭「600公斤電視牆」重砸頭

季芹破尺度脫了！

男團演唱會「大螢幕突墜落」當頭砸人！2舞者被壓底下　

第一次去台灣診所看病　烏克蘭妹：整個無言

不換堅但退回台大學位？　蔡英文昨會林智堅要他「這麼做」

鬼門開「3類人注意了」　尤其屬虎：加倍小心

名模被嗆「給別人射」怒離　夫反揭：她跟男人開房

鷹流老闆想撤出台灣　原因曝光

新莊1180萬8房透天求售　屋主6月才買進！房仲曝：剛賣掉

快訊／國道3號連環撞！25歲駕駛雙腿骨折亡

更多

最夯影音

更多
火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲
單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

3孩泡務農蓄水桶笑開懷！　自體旋轉玩嗨引網憶童年

3孩泡務農蓄水桶笑開懷！　自體旋轉玩嗨引網憶童年

于文文遭Jessica電眼攻擊喊：受不了　吉他SOLO帥傻..她直盯「秒變迷妹」

于文文遭Jessica電眼攻擊喊：受不了　吉他SOLO帥傻..她直盯「秒變迷妹」

天道盟大哥「撂人包圍工地」　索3千萬不成...教唆小弟鬧事

天道盟大哥「撂人包圍工地」　索3千萬不成...教唆小弟鬧事

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面