誆介紹工作看宿舍硬上女子　惡狼搬出孕妻幼女需照顧求輕判

▲桃園市林姓男子去年4月佯稱幫女子介紹工作與看宿舍等藉口，卻趁機誘騙住處強制襲胸與撫摸下體，最後硬上性侵得逞。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

已婚的桃園市林姓男子去年4月間向女子佯稱代為介紹工作與看宿舍為由，趁機將女子帶至其住處，隨後強行脫去女子衣物，無視女子哭泣閃躲徒手抵抗，強行襲胸與撫摸下體最後仍強制性侵得逞；桃園地院審理時，林男一度否認犯行，法官提出相關證據後才俯首認罪，辯護人則以被告有孕妻與幼女需照顧為由申請輕判，法官審結依強制性交罪，判處有期徒刑3年6月，還可上訴。

檢警調查，有強盜、竊盜與偽造文書等前科的林姓男子，去年4月16日下午2時許，假借介紹工作、看員工宿舍為由，將1名為熟識成年女子帶至其桃園市某住處，強行退去女子衣物，無視女子哭泣閃躲並以手阻擋抵抗，強制撫摸女子胸部與下體，最後硬上女子得逞，對女子強制性交行為1次，事後女子不甘受辱報警驗傷提告，桃檢複訊後依妨害性自主罪嫌將林男起訴。

桃園地院法官審理時，根據女子指認林男犯行、警方提供刑案現場照片、性侵害案件現場繪製圖、警方受理案件證明單與各類案件紀錄表等佐證，林男一度否認犯行，在法官提出證據佐證後坦承認罪。

法官審酌，林男為滿足一己性慾，無視女子之性自主權，不顧其抗拒仍對其強制性交得逞；法官認為，林男假借介紹工作並帶看員工宿舍為由，誘騙當時不相識、有意求職之女子至其當時居處強制性侵，其手段惡劣，令人髮指，堪認惡性重大，致女子身心嚴重受創，留下難以抹滅之陰影，迄今仍未能走出陰霾。

法官還查出，林男一度謊稱從未與女子發生性行為，並非第一時間勇於認錯而有意規避責任，事後未積極作為獲取女子諒解，亦未能與女子達成和解；被告辯護人則以需撫育1名幼女與妻子懷胎中等希望法官輕判，法官審結強制性交罪，判處有期徒刑3年6月，還可上訴。

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