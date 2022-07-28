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進官邸討論「論文門」怎滅火？　林智堅辦公室：是向總統報告來龍去脈

▲▼林智堅市長參選人說明碩士論文記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲桃園市長參選人林智堅。（圖／記者周宸亘攝）

記者沈繼昌、杜冠霖／綜合報導

桃園市長參選人林智堅深陷論文門風波，而相關結果仍待台大學倫會釐清，也傳出總統蔡英文連續兩天開會討論其爭議，據媒體報導指出，會中已定調要力挺林智堅，「全黨救一人」協助他度過論文爭議，對此，林智堅競選辦公室發言人王文萱回應，林智堅是向總統詳細報告論文事件的來龍去脈，總統聽完後認為，應以證據為基礎，向各界進行說明。

林智堅論文爭議持續擴大，隨著余正煌浮上檯面，也讓整其事件越發混亂，林智堅的「論文門」也將衝擊其桃園市長選情、甚至整個綠營選戰布局。

對此，傳出蔡英文連續兩天召集相關人等開會討論其爭議，而根據《鏡新聞》報導指出，蔡英文召集桃園市長鄭文燦、林智堅、立委柯建銘、秘書長林錫耀等人討論，且會中決議力挺林智堅，「要全黨救一人」協助林智堅度過論文爭議。

據媒體報導，為避免論文爭議擴大，綠營評估在台大結果出爐前，林智堅可能宣布放棄台大國發所學歷，化被動為主動，為整起爭議設下停損點。

對於媒體報導內容，林智堅競選辦公室發言人王文萱表示，林智堅市長是向總統詳細報告論文事件的來龍去脈，闡明該事件之因應作為；總統聽完後認為，應持續以證據為基礎，向各界進行說明。

對於論文案，余正煌委任律師曾威凱表示，大家可以想像要寫出兩段完全相同的文字機率是零，這姑且不論，現在各說各話，但余先生的段落有括號寫引註，說這段話不是自己的、而是別人研究的成果，假設是余先生抄襲林智堅的論文，他怎麼會知道這兩段文字其實不是林智堅原創，而是別的學者的研究成果嗎？根本不可能。

曾威凱表示，到底林智堅所謂的原創，你即便不是抄襲余先生，也是抄襲兩位學者，余先生該把他說明的部分，已經跟委員會做清楚交代，希望林智堅趕快把他的證據提出，相信事情很快就會有結果。

余正煌委任律師張祐齊表示，余正煌說從來沒看過林智堅的論文，並不知道他寫什麼、完成什麼，但到現在余正煌都沒去看過，他也懶得去看。

余正煌委任律師曾威凱指出，林智堅一直強調「原創」，但他的說法在政治上是原創，在學術上絕對不是原創，抄襲就是抄襲。

林智堅委任律師黃帝穎及其競辦發言人黃韋鈞今天赴民進黨中央黨部舉行記者會。黃韋鈞提出3點說法，強調林智堅碩論合寫作邏輯，包括使用第一人稱寫作「我們進一步追問」來談民調如何進行，這是因為該民調是出自競選團隊，使用第一人稱較符合邏輯，但在余正煌的文章中一樣使用「我們」，然而該民調並非他得到的第一手資料，而是林智堅所提供的資料，在這裡使用「我們」就會很奇怪。

黃韋鈞指出，第二個部分則是林智堅碩論的研究架構符合寫作邏輯，例如文中把「棄保」蔡仁堅的民調數據，作為研究依變項，以證明三腳督現象，對比余正煌的研究架構並沒有設定依變項，卻仍有依變項的段落，顯得比較突兀一點。

黃韋鈞表示，第三個部分是林智堅碩論的研究變數合乎寫作邏輯，例如林智堅在文中假設選民會因為高學歷支持蔡仁堅，但使用同樣數據的余正煌則假設選民會支持林智堅，這就不太符合前文所述，高學歷的選民會支持高學歷的候選人，前後邏輯相反。

另對於余正煌發表聲明強調沒有抄襲，黃韋鈞表示，其說法與林智堅方說法是相符合的，包括陳明通也說兩人在論文寫作上沒有抄襲的犯意，之所以會相似，是因為陳明通的教學和指導論文寫作的方式，「我們從頭到尾沒有指責余先生抄襲，反而是國民黨甚至直接向台大提出檢舉」。

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