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社會 社會焦點 保障人權

涉小吃部槍擊鬥毆案　彰化秀水鄉代會主席蔣憲忠50萬交保

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣秀水鄉1間女侍小吃部KTV月初發生槍擊鬥毆案，檢警擴大偵辦，發現鄉代會主席蔣憲忠涉有重嫌，昨夜將他逮捕到案，上午檢方依妨害秩序、恐嚇、強制三罪向法院聲請羈押，由於坦承犯行，中午法官裁定50萬元交保，並限制出境，並由好友1小時內繳清交保金，蔣在警方陪同下步出地院，在鏡頭前向外界表示「謝謝關心」。

▲秀水鄉代會主席蔣憲忠涉槍擊鬥毆案，50萬元交保。（圖／ETtoday資料照）

▲秀水鄉代會主席蔣憲忠(左)涉槍擊鬥毆案，50萬元交保。（圖／記者唐詠絮攝）

這起鬥毆架事件發生在7月8日晚間8點多，秀水鄉1間有女陪侍的小吃部，3男(57歲、31歲、62歲)正在包廂內喝酒時，突然闖進5名持球棒男子，其中還有人對空開了2槍，掀桌對3男毆打，造成頭、手腳撕裂傷，送醫救治，所幸無生命危險。

▲秀水鄉代會主席蔣憲忠涉槍擊鬥毆案，50萬元交保。（圖／ETtoday資料照）

▲秀水小吃部槍擊鬥毆案，相關涉案人被移送地檢署複訊。（圖／資料照，翻攝畫面）

由於被害人堅持不肯報案，加上警方雖在嫌犯身上起出道具槍，但卻在現場拾護彈殼，懷疑還有其他共犯及槍枝，檢察官指揮刑大組成專案小組，陸續拘提犯嫌陳男等6人到案，訊問後認均涉嫌刑法妨害秩序及恐嚇罪嫌，分別諭知交保3萬至8萬元不等。

專案小組持續向上追查，於昨（28）日循線查獲主謀蔣憲忠到案，同時搜索其住所及相關處所，查扣犯罪工具及相關證物。被告蔣○忠經檢察官訊問後，認涉嫌刑法妨害秩序、強制及恐嚇等罪嫌重大，且有滅證及勾串共犯及證人之虞，向法院聲請羈押禁見，由於坦承犯行，中午法官裁定50萬元交保。

▲秀水鄉代會主席蔣憲忠涉槍擊鬥毆案，50萬元交保。（圖／ETtoday資料照）

▲秀水小吃部發生槍擊鬥毆案，警方查獲道具槍。（圖／資料照，翻攝畫面）

稍早蔣憲忠的好友代為繳清50萬元交保金，步出彰化地院大門時，頻頻揮手致意，對媒體表達「謝謝關心」。據悉，有多名蔣憲忠的好友昨夜得知蔣被檢警逮捕，開著車聚集在彰化地檢前關心聲援，待警方到達後也一哄而散，今天蔣被交保，警方也不敢大意，大陣仗在彰化地院前等待蒐證。

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