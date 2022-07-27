　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

饒舌歌手「IG發文挑釁」來我床上！　5分鐘後自家門口遭槍殺亡

▲▼佛州饒舌歌手班茲（Rollie Bands）發文挑釁遭槍殺身亡。（圖／翻攝自IG／rolliebands）

▲佛州饒舌歌手班茲（Rollie Bands）發文挑釁後遭槍殺身亡。（圖／翻攝自IG／rolliebands）

記者張方瑀／綜合報導

美國佛州一名饒舌歌手在IG上發文向黑粉挑釁，「很多人都知道我住哪，我也睡得很安心。」結果短短5分鐘後，他就在自家門口的停車場遭槍殺，緊急送醫後仍宣告不治。

佛州饒舌歌手班茲（Rollie Bands）22日下午3時左右，在Instagram發了一則挑釁黑粉的限時動態，上面寫著，「很多黑鬼（Nigga）知道我住哪裡，但我也睡得很安心，如果有黑鬼想要抽菸，我5分鐘就會到我的嬰兒床上。」

▲▼佛州饒舌歌手班茲（Rollie Bands）發文挑釁遭槍殺身亡。（圖／翻攝自IG／rolliebands）

▲佛州饒舌歌手班茲（Rollie Bands）。（圖／翻攝自IG／rolliebands）

結果班茲在嘲諷黑粉一番後，還提供了住家的位置，結果5分鐘後，他就被人發現死在自家公寓前的停車場，身上還有槍傷，緊急送醫後仍宣告不治。

希爾斯波羅郡（Hillsborough County）警長辦公室指出，他們收到報案後立刻前往現場，當時班茲滿身是血躺在地上，而槍手早已逃逸無蹤，目前還在循線調查。從目前的線索來看，嫌犯和班茲應該互相認識，不屬於隨機犯案。

意外發生後，許多粉絲上網留言哀悼，「希望他能在天堂安息」、「你怎麼可以就這樣離開」、「高飛吧！直到我們再次相聚」、「願美麗的靈魂安息」。不過，也有不少人認為班茲暴露行蹤的挑釁行為，才是導致他死亡的主因，「真的是找死，如果管不住槍口，就別耍流氓」、「玩愚蠢的遊戲就能得到愚蠢的獎勵」。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►澎湖爽玩四天4199元！不用羨慕別人打卡，自己衝一波

ET快訊
快訊／林哲瑄受傷「整季恐報銷」！　林智堅最新回應
快訊／45歲海芬「手拿超音波照」驚喜宣布懷孕
快訊／日本跨黨派重量級議員訪台！　將見蔡英文談台日安全保障
女房客醒來驚見房東趴身上！　下體還掛保險套
落網畫面曝！大里槍手虔誠拜七將軍　下秒狼狽遭逮
畫面曝！菲律賓7.1強震猛搖　430年古鐘樓被毀「狂掉石塊」
最賠錢是它！　十大「不賺錢」醫院排名出爐
快訊／台南北區、東區突停電！　台電全力搶修
林智堅「願負擔手術費」　他狠破盲點：一代傳奇最後離開舞台

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

藍寶堅尼「高速撞爛起火」噴飛空中6m　駕駛被拉出！下秒赤腳跑了

日本出現首例猴痘確診！30多歲男歐洲返國　1人匡列密接

泰拳名將被打到趴地！昏迷9天「腦死」不治　法國對手自責引退

24歲辣模突然墜5樓身亡　監視器拍到「詭異最後身影」畫面曝光

饒舌歌手「IG發文挑釁」來我床上！　5分鐘後自家門口遭槍殺亡

菲律賓7.1強震超晃　430年古鐘樓一搖「大石狂掉」！遊客驚恐逃命

搭直升機旅遊慶生！22歲富二代忙自拍　被「螺旋槳葉片」活活絞死

不開冷氣就降溫！日本實測「2瓶結冰水」配風扇　30分鐘瞬涼4°C

裴洛西訪台有變數！傳將待拜習通話後定案　路透：恐引發美中危機

BA.5太毒！南韓時隔3個月「單日飆破10萬例」　下月恐怖預測曝光

外送員中橫公路極限過彎　後車傻眼...看不到車尾燈

天母特斯拉地下室暴衝　580萬經典款名車慘毀容

向佐視訊「裸身白肌妹」畫面瘋傳　陸網爆：婚後出軌N次..向太強硬喊告

Angelababy竟被小學生忽視 靠一曲《孤勇者》對接成功

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

9頭身正妹拉皮箱躲進車站　長髮飄仙氣成萬安演習亮點

特斯拉、載兒轎車猛烈相撞　2車全毀！女駕駛疑腦震盪

轎車違停！貨車駕駛怒了　擴音器2度開譙：還不走

羅PD被逼瘋《地球娛樂室》又下跪！　節目組出包...安俞真直接開嗆XD

《非常律師禹英禑》身世謎揭曉　朴恩斌、陳慶神演技超催淚！

藍寶堅尼「高速撞爛起火」噴飛空中6m　駕駛被拉出！下秒赤腳跑了

日本出現首例猴痘確診！30多歲男歐洲返國　1人匡列密接

泰拳名將被打到趴地！昏迷9天「腦死」不治　法國對手自責引退

24歲辣模突然墜5樓身亡　監視器拍到「詭異最後身影」畫面曝光

饒舌歌手「IG發文挑釁」來我床上！　5分鐘後自家門口遭槍殺亡

菲律賓7.1強震超晃　430年古鐘樓一搖「大石狂掉」！遊客驚恐逃命

搭直升機旅遊慶生！22歲富二代忙自拍　被「螺旋槳葉片」活活絞死

不開冷氣就降溫！日本實測「2瓶結冰水」配風扇　30分鐘瞬涼4°C

裴洛西訪台有變數！傳將待拜習通話後定案　路透：恐引發美中危機

BA.5太毒！南韓時隔3個月「單日飆破10萬例」　下月恐怖預測曝光

藍寶堅尼「高速撞爛起火」噴飛空中6m　駕駛被拉出！下秒赤腳跑了

林哲瑄新竹球場受傷「整季恐報銷」！林智堅發表最新回應

台東太平溪人工濕地荷花盛開　歡迎民眾散步賞花

5年前排半小時才買到！漸層飲「2致命傷」跌落神壇　網：曾是先鋒

眼睜睜看家人把肉送嘴裡　小白狗全程逼視快哭了：我的份呢

苗栗縣府放棄上訴　反坤輿自救會「被騙怕了」：留守到撤照為止

條紋軍團砲火受創　「怪力男」史坦頓進10日傷兵名單

今年1079人熱傷害「光7月就通報556人次」　民眾黨團籲提供高溫津貼

幕後／日本2前防衛大臣訪台見蔡英文　重量級議員背景、意涵一次看

日本出現首例猴痘確診！30多歲男歐洲返國　1人匡列密接

新娘身後偷牽正妹！他廁所出來抓包　秒拍照PO上網...真相讓本人氣炸XD

國際熱門新聞

7.1強震襲菲律賓！建築震到「腰斬」恐怖傾斜

富少遭「直升機螺旋槳」絞碎慘死

台男讓新加坡猴痘病例+1　近期赴加拿大返星

即／菲律賓發生規模7.1強震　深度僅10公里

CIA警告中國幾年內攻台　柏林也知情

COVID-19起源又轉折　2新研究指向華南海鮮市場

他求婚被拒刺死模特女大生　法院要直播行刑過程

8歲童飛車失敗險死！特技爸淡定拒道歉

飛機餐出現濕滑黑蛇頭　空姐吃下肚崩潰

大型翻船現場！　「600公斤女神」闖港口成當地寵兒

澤倫斯基怒逮800名親俄內奸　解職國安委員會副主席

CNN：裴洛西已邀請兩黨人士一同訪台

砰一聲！英保守黨魁選舉辯論主持人突倒地　直播中斷

19歲女偶像啪啪「多段影片流出」

更多熱門

相關新聞

四川36歲警持槍行兇致3死2傷 當地公安懸賞44萬元緝兇

四川36歲警持槍行兇致3死2傷 當地公安懸賞44萬元緝兇

四川沐川縣一名36歲的員警李強昨（26）日持槍行兇，致3死2傷。李強作案後隨即朝樂山山區方向逃逸，當地公安機關則是封鎖進出要道，並派出大批警力搜尋，同時，還發出懸賞通告稱，對提供有效線索或直接抓獲犯罪嫌疑人的個人或單位，給予獎勵10萬元人民幣（約44萬元新台幣）。

拜習通話決定裴洛西訪台與否　恐引美中危機

拜習通話決定裴洛西訪台與否　恐引美中危機

快訊／傳裴洛西邀美兩黨人士8月訪台　外交部最新說明

快訊／傳裴洛西邀美兩黨人士8月訪台　外交部最新說明

紐約猴痘確診破1千大關　占全美之最！

紐約猴痘確診破1千大關　占全美之最！

裴洛西可能訪台　傳國安官員極力勸退

裴洛西可能訪台　傳國安官員極力勸退

關鍵字：

美國佛州槍擊饒舌歌手北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

華視正妹主播被拍「背25萬包約會平價旅館」！

5號颱風桑達明天生成！路徑恐大轉彎

女團Pikacream5天解散？

代理市長道歉味全龍　球員臭臉

桑達最快今成颱！　全台變天時間曝

消滅高雄恐怖鼠窩！43人一天才清完1樓　還有2至4樓

健身房淋浴間傳「嘿咻聲」！員工2動作　下場曝

7.1強震襲菲律賓！建築震到「腰斬」恐怖傾斜

同胡祖薇回愛巢！大8歲偶像男友曝光

一份報告讓「南山人壽大股東」市值　蒸發逾500億

快訊／台中「肅槍專案」首站臨檢金錢豹　酒店小姐排排站

獨／情侶天天床戰！他「射出一坨血」急求診

竹縣「566人搶16隻品種貓」擠爆　獸醫看了秒嘆氣

foodpanda又改規則！　8月起顧客棄單「店家必須自行吸收」

卵巢癌都偷偷來！醫：腹脹、肚子悶痛已晚了

更多

最夯影音

更多
外送員中橫公路極限過彎　後車傻眼...看不到車尾燈

外送員中橫公路極限過彎　後車傻眼...看不到車尾燈
天母特斯拉地下室暴衝　580萬經典款名車慘毀容

天母特斯拉地下室暴衝　580萬經典款名車慘毀容

向佐視訊「裸身白肌妹」畫面瘋傳　陸網爆：婚後出軌N次..向太強硬喊告

向佐視訊「裸身白肌妹」畫面瘋傳　陸網爆：婚後出軌N次..向太強硬喊告

Angelababy竟被小學生忽視 靠一曲《孤勇者》對接成功

Angelababy竟被小學生忽視 靠一曲《孤勇者》對接成功

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你清楚秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你清楚秒懂

ESG帶你創造正向影響力！多元企業ESG大小事，告訴你永續經營的真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面