饒舌歌手「IG發文挑釁」來我床上！　5分鐘後自家門口遭槍殺亡

▲佛州饒舌歌手班茲（Rollie Bands）發文挑釁後遭槍殺身亡。（圖／翻攝自IG／rolliebands）



記者張方瑀／綜合報導

美國佛州一名饒舌歌手在IG上發文向黑粉挑釁，「很多人都知道我住哪，我也睡得很安心。」結果短短5分鐘後，他就在自家門口的停車場遭槍殺，緊急送醫後仍宣告不治。

佛州饒舌歌手班茲（Rollie Bands）22日下午3時左右，在Instagram發了一則挑釁黑粉的限時動態，上面寫著，「很多黑鬼（Nigga）知道我住哪裡，但我也睡得很安心，如果有黑鬼想要抽菸，我5分鐘就會到我的嬰兒床上。」

▲佛州饒舌歌手班茲（Rollie Bands）。（圖／翻攝自IG／rolliebands）



結果班茲在嘲諷黑粉一番後，還提供了住家的位置，結果5分鐘後，他就被人發現死在自家公寓前的停車場，身上還有槍傷，緊急送醫後仍宣告不治。

希爾斯波羅郡（Hillsborough County）警長辦公室指出，他們收到報案後立刻前往現場，當時班茲滿身是血躺在地上，而槍手早已逃逸無蹤，目前還在循線調查。從目前的線索來看，嫌犯和班茲應該互相認識，不屬於隨機犯案。

意外發生後，許多粉絲上網留言哀悼，「希望他能在天堂安息」、「你怎麼可以就這樣離開」、「高飛吧！直到我們再次相聚」、「願美麗的靈魂安息」。不過，也有不少人認為班茲暴露行蹤的挑釁行為，才是導致他死亡的主因，「真的是找死，如果管不住槍口，就別耍流氓」、「玩愚蠢的遊戲就能得到愚蠢的獎勵」。

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