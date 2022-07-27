裴洛西訪台有變數！傳將待拜習通話後定案　路透：恐引發美中危機

▲路透表示，美國眾院議長裴洛西訪台恐會引發美中真正的危機。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

在白宮證實美國總統拜登將與中國國家主席習近平展開上任後的第5次通話，聚焦台海局勢與烏俄戰爭後，知情人士就爆料，美國眾議院議長裴洛西將在拜習對談後，才決定是否繼續訪台。不過美國前國務院亞太助卿認為，台灣議題可能會引發一場真正的危機，而美中完全沒有任何機制來防止這場危機升級為衝突。

據《彭博社》報導，在拜登與習近平即將展開通話之際，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）是否會堅持訪台，也成為了眾人的焦點。儘管裴洛西的幕僚及安全人員聲稱，裴洛西未排除訪問台灣的行程，但知情人士透露，裴洛西會等到拜習通話數天後才宣布最終決定。

路透社指出，若裴洛西真的在8月來台，那她將成為美國近25年來，首位訪問台灣的眾院議長。此前，中方曾就裴洛西訪台一事警告，若美方一意孤行，將面臨嚴重後果，甚至揚言不排除以軍事手段回應，引爆美中關係危機。

雖然裴洛西的台灣行只是美中的眾多分歧之一，但曾在美國前總統歐巴馬任內擔當國務院亞太助卿的羅素（Daniel Russel）表示，台灣議題可能會引發一場真正的危機，而美中完全沒有任何機制來防止這場危機升級為衝突。