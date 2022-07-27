紐約猴痘確診破1千大關　占全美之最！30萬劑疫苗急救火

▲美國緊急運送30萬劑疫苗到當地，但疫情已逐漸失控。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國紐約市政府宣布，當地已出現超過1000例猴痘確診案例，占全美四分之一，這也代表，紐約仍是猴痘病毒傳播的熱區。根據美國疾病控制暨管制中心（CDC），截至25日，全球猴痘感染人數為1萬8095人，但光是美國就有3845人，占全球首位。

根據《衛報》報導，猴痘雖然並非性傳播疾病，但是研究也指出，這種病毒主要是透過男男性行為者之間傳播，根據最新研究指出，有超過95%的確診病例都是因為密切的性接觸而感染，而美國則是有超過99%的病例是因為男男性接觸感染。

▲美國一名男子等待接種用於預防猴痘的Jynneos疫苗。（圖／路透）



紐約市衛生部門內部在猴痘疫情爆發之際，曾經對於是否應該建議男同性戀者改別他們的性行為模式，而存在分歧。紐約是全美第一個提供疫苗的城市，但是仍然供不應求。根據《紐約時報》報導，紐約人6月底瘋狂搶打猴痘疫苗，而政府直到最近才終於決定要購入30萬劑疫苗，並將其運往美國，但已經錯過了能有效阻止病毒傳播的機會。

專家則懷疑，由於美國目前的檢測門檻較嚴格，因此仍有大量的「黑數」存在，呼籲政府應該擴大篩檢。紐約州長霍楚（Kathy Hochul）25日宣布，將與民間實驗室奎斯特診斷公司合作（Quest Diagnostics），對出現皮疹病徵的患者進行核酸檢測。

紐約州的衛生專員巴賽特（Mary Bassett）在一份聲明中指出，猴痘檢測的真正挑戰在於必須從皮疹患部取樣，才能評估是否有病毒存在，也就是說如果皮膚表面沒有損傷，則無法進行檢測。但她同時也強調，衛生部門會繼續宣導，讓民眾知道何時應該檢測以及如何接受檢測。

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