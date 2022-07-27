裴洛西「敏感時機」訪台　CNN：傳國安官員極力勸退

記者張寧倢／編譯

美國眾議院議長裴洛西傳預計8月訪台，作為亞洲行的第一站。CNN報導，據知情人士透露，裴洛西已經邀請民主黨和共和黨人士隨行。不過，美國國安官員認為目前處於高度敏感時機，私下正在極力勸退裴洛西。

▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）傳被國安官員勸退，希望她不要在此敏感時機訪台。（圖／路透）

根據CNN報導，知情人士稱，裴洛西計畫在未來幾周訪問台灣，並已邀請兩黨人士同行，若真的訪台，她將是25年來首位訪台的美國眾院議長。然而，美國官員表示，他們不僅擔心裴洛西此行的安全問題，更擔心北京會對如此高調的訪台行程做出何種反應。

報導指出，拜登政府官員在私下與裴洛西及其團隊會面時，一直在極力闡明訪台的潛在風險。據知情人士說法，五角大廈官員白宮官員上周已向裴洛西簡報，簡要說明了有關台灣問題和台海升高的緊張情勢。

美國國家安全委員會戰略溝通協調員、五角大廈發言人柯比（John Kirby）表示，儘管他重申裴洛西沒有宣布任何訪台計畫，但由於裴洛西是總統臨時繼任人選之一，政府在她出訪海外時將嚴肅對待安全問題。

此前，彭博社消息則指出，裴洛西仍未排除訪台，但應該會等到美國總統拜登和中國國家主席習近平通話之後，才會宣布。法新社則報導，拜登25日表示，預期本周將與習近平通話，正在等待確認。

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