林智堅「願負擔手術復健費」　他狠破盲點：一代傳奇最後離開舞台

▲林哲瑄左肩關節唇破裂，需開刀治療。（圖／富邦悍將提供）

記者周亭瑋／綜合報導

新竹棒球場爭議延燒，富邦悍將外野手林哲瑄日前更因受傷退場，需開刀治療；對此，民進黨桃園市長參選人林智堅致電道歉，並承諾願意負擔手術及復健等醫療費用。沒想到，這番話再掀砲火，臉書粉專「不禮貌鄉民團」戳破盲點，認為「新竹市政府的正副市長都有無法逃避的責任。」

得知選手受傷消息後，林智堅發文表示，第一時間已致電富邦悍將林華韋領隊，「在電話中關心林哲瑄選手傷勢，也表達我誠摯的歉意，同時我也請林華韋領隊轉達，我願意負擔哲瑄手術及復健等醫療費用。希望在醫生照料之下，哲瑄能早日返回球場。」

對此，「不禮貌鄉民團」搖頭直呼，「重點不是醫藥費跟復健費啊，而是林哲瑄後續的職業生涯、合約能不能繼續？在這樣的開刀手術之後，身體很可能也會受到影響，影響未來的表現與合約。」

▲林智堅承諾會負擔手術、復健費。（圖／記者周宸亘攝）

粉專接著提到，當年王建民在美國，連續兩年19勝，成為舉世矚目的焦點，卻因為一個跑壘的扭傷，讓他後續幾年都在復健，大大影響他的表現與出賽，甚至被洋基交易出去，最後離開了大聯盟的舞台，「明年春季WBC即將開打，林哲瑄能不能在那之前恢復狀態還很難說。」

最後，「不禮貌鄉民團」更表示，「這幾年來主導球場興建，將球場當成主要政績的地方父母官，該承擔的責任，不是只有醫藥費這麼簡單，如果之後林哲瑄的職業生涯因此受損，新竹市政府的正副市長都有無法逃避的責任。」

而網友們也紛紛熱議，洗版嘲諷道「這下真的林治肩了」、「林治肩：我一肩扛起！都辭職了到底要怎麼扛」、「我記得球隊和球員應該是有保險的，智堅恐怕還是只能嘴上負責惹」、「很多時候不是花錢就能解決問題」。

拉回此次事件，富邦悍將23日在新竹球場交手味全龍，富邦右外野手林哲瑄演出飛撲美技，卻因此受傷退場，前日經核磁共振檢查，診斷為左肩關節唇破裂，需開刀治療，而整季也可能報銷。

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