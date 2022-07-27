桃首長民調出爐！林智堅拿44%　「這區間」支持度勝張善政

▲林智堅、張善政。（合成圖／ETtoday資料照）



記者杜冠霖、陶本和／台北報導

桃園市長參選人林智堅近日被爆出論文爭議，時任新竹市長期間負責的新竹棒球場改建也問題不斷，而根據《菱傳媒》委託皮爾森數據所做最新民調，在目前桃園市長選戰中，林智堅仍以44.38%支持度領先藍營候選人張善政的37.27%、民眾黨候選人賴香伶的6.37%。對此，林智堅辦公室發言人黃韋鈞表示，各種民調數字都會列入參考，未來林智堅仍會持續向地方鄉親請益、拿出具體市政規劃，爭取桃園市民的認同。

斥資12億重建的新竹棒球場，本週首戰開幕，卻因場館問題接連造成球員受傷，外野草皮有碎石、內野紅土顆粒大、球場顏色會吃球等；此外，還民民眾發現座位區「掉漆」、女廁門無法鎖等問題。為此，時任新竹市長林智堅也火速道歉、新竹市府也火速成立團隊改善，但仍難平各界罵聲。

而在論文案澄清記者會中，根據林智堅提供的時序，2014年11月29日九合一當選，2015上半年提供內部民調給陳明通，2015年8月11日，陳明通以此投稿期刊，2015年下半，林智堅決定以新竹市長選戰作為研究。在2016年1月，陳明通才建議余正煌改研究題目，到了2016年2月1日，陳明通寄了電郵，內容是修改林智堅研究計畫草稿，也就是國民黨如今緊咬的雷同文字。

不過，根據《菱傳媒》27日公布最新民調顯示，在目前桃園市長選戰中，林智堅仍以44.38%支持度領先藍營候選人張善政的37.27%、民眾黨候選人賴香伶的6.37%。

根據民調內容，在30-39歲這個區間，林智堅支持度高達46.98%、張善政僅24.95%，落差最為懸殊，而在50-59歲是張善政優勢最大的區間，支持度有51.24%，勝過林智堅的35.56%。特別的是林、張2人在男性支持度相差無幾，分別為40.56%、41.29%，但在女性支持度部分，林智堅高達48.08%，遠超過張善政的33.38%。

這項調查是由《菱傳媒》委託，台大政治系張佑宗教授問卷設計、皮爾森數據負責執行。針對桃園市年滿20歲以上之網路人口，從2022年7月19日至2022年7月23日，共計進行5天，當中有效樣本為2940份。在95%信心水準下，抽樣誤差為正負1.81%以內。

對於此份民調，林智堅辦公室發言人黃韋鈞受訪時表示，各種民調數字都會列入參考，桃園市民在意的是未來的市長是否有能力、會做事，是否勤跑地方、傾聽基層，未來林智堅仍會持續向地方鄉親請益、拿出具體市政規劃，爭取桃園市民的認同。