他喊林智堅「快刀止血」　嘆「硬拗、再拗、我就贏」成民進黨價值

▲民進黨桃園市長參選人林智堅。（資料照／記者陶本和攝）

記者蔡佩珈／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅爭議不斷，不只論文被控抄襲，近期正式開幕的新竹棒球場存有許多缺失，民進黨是否「換堅」引外界熱議。資深媒體人黃暐瀚27日於臉書發文指出，林智堅雙風暴快搞到民進黨選情「一屍多命」，感嘆曾幾何時民進黨核心價值從「清廉、勤政、愛鄉土」，變成「硬拗、再拗、我就贏」。

黃暐瀚表示，林智堅的論文是否抄襲，大學審定委員會終有答案，政治人物實在不必著墨太深。不過，新竹球場的缺失擺在眼前，沒有驗收就開打還造成球員受傷，這麼離譜的狀況，如果有網友想盡辦法辯護，難道心中毫無是非？只有黨派？

黃暐瀚指出，民進黨核心價值是「清廉、勤政、愛鄉土」，曾幾何時變成「硬拗、再拗、我就贏」？

黃暐瀚說，前立委鄭寶清苦讀上進，父親修牛車做農具，養活家裡16個兄弟姊妹，小時候便當中永遠只有白飯、菜脯跟高麗菜。當年鄭寶清考上大學，父親鼓勵好好念書，但家裡沒辦法資助念書，只好兼家教、做工地還搬水泥，上大學之後，連學費加餐費，不再花家裡一毛錢。

黃暐瀚表示，民進黨直接忽略這樣的人，卻順從「聖意」空降徵召林智堅。如今雙主菜天天上桌，雙風暴快搞到一屍多命，有意思嗎？

黃暐瀚提及，一款名叫「快刀」的軟體，數分鐘內便能比對出論文是否抄襲。其實林智堅想止血自證一點不難，使用快刀軟體便知結果，「快刀斬亂麻、快刀斬論文」。