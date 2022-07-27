內湖交通換人救？　黃珊珊：看半天「陳時中也沒提出解方」

▲黃珊珊出席樂群臨時平面停車場啟用快充充電服務儀式。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

面對內湖交通問題，台北市長柯文哲過去曾說，內湖交通沒救，使民進黨台北市長參選人陳時中26日表示，如果前一棒覺得沒救，那就換人來救。對此，同樣有意參選台北市長的台北市副市長黃珊珊反酸，看了半天也沒看到陳時中提出解方，如果要詢問其他意見的話，可以等到詢問完後再來選市長。

黃珊珊27日出席樂群臨時平面停車場啟用快充充電服務儀式，並且於會後接受媒體聯訪。針對陳時中26日稱若內湖交通前一棒覺得沒救，那就換人做看看等言論，黃珊珊回應，看了半天陳時中好像也沒提出解方。

黃珊珊強調，內湖交通是都市計畫的問題，當年她在當議員時，這裡原先是設計容納6萬人的工業區，但後來變成許多企業的辦公室與總部，現在每天湧入近15萬人，但道路面積、停車空間卻沒有增加，所以一定會造成交通壅塞，也擔心這幾年來不斷興建新大樓，人口可能會越來越多。

黃珊珊表示，市府這幾年也做了幾件事來改善，交通改善不見得要使用強製手段，例如廣設智慧號誌、幹線公車，以及港墘路、成功橋及民權大橋拓寬等，「其實最大問題是中央的松山機場，松山機場是內湖對市區交通最大的瓶頸。」

黃珊珊認為，民進黨政府講了很多年，每次選市長都提出要遷建，但卻遲遲沒有提出真正改善方式，既然陳時中說換他做做看，那是否能請陳時中說明要用何種方式，「若只是要詢問其他意見的話，那可能等到詢問完意見後再來選市長。」