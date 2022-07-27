鄭文燦、林智堅出席桃園商業會　場外藍營拿「林哲瑄受傷」怒嗆

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長鄭文燦、市長參選人林智堅27日上午出席「桃園市商業會第廿六屆會員代表大會」，但場外卻有國民黨籍市議員參選人謝克洋以麥克風高分貝怒嗆，「新竹球場未驗收卻啟用、鄭文燦還敢幫林智堅輔選？」警方為避免衝突以人牆隔開，林智堅與鄭文燦步出會場後隨即驅車離去，沒有正面回應。

▲桃園市長鄭文燦與市長參選人林智堅27日共同出席桃園市商業會會員代表大會，會後與出席人員合影。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

鄭文燦上午出席在中壢海豐餐廳舉行的「桃園市商業會第廿六屆會員代表大會」，出席者還包括市長參選人林智堅與多位桃園商業界人士。林智堅指出，桃園市商業會已成立70多年，是政府推動政策的好夥伴，尤其近幾年在鄭文燦市長的執政之下，桃園成長快速，不僅投資產業最多、人口成長也最多，加上製造業前500大公司，有三分之一生產基地在桃園，這些條件讓讓桃園成為台商回流，企業擴大投資的首選，他非常感謝鄭文燦市長以及商業會所有成員對桃園的用心付出。

▲桃園市商業會會員代表大會，場外國民黨籍市議員參選人謝克洋透過麥克風怒嗆。

林智堅與鄭文燦結束行程後步出會場，場外卻有國民黨籍市議員參選人謝克洋透過麥克風怒嗆，「富邦悍將球員林哲瑄在球場奮力救球卻受傷，林智堅說要一肩扛，但沒細說如何一肩扛」、「鄭文燦還敢公開幫林智堅輔選」？

謝克洋指出，林智堅在林哲瑄受傷後曾說要一肩扛，但沒細說如何一肩扛？林哲瑄奮勇一撲在球迷面前展現球技，受傷後球迷心都碎了，林智堅卻在球場還未驗收前就讓它啟用，這是不對行為。

謝克洋還說，林智堅在南桃園活動一天，他一定都會去把大家的質疑大聲地說出來，但林從來不敢與他正面對決，「沒關係，我會繼續問，看他何時要回應。」

林智堅與鄭文燦步出會場後，隨即驅車離去，對謝克洋等人怒嗆沒有回應。

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