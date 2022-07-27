林智堅多爭議傳「換將」？　民進黨副秘：根本就是假議題

▲桃園市長參選人林智堅。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅深陷「論文門」疑雲，加上剛啟用的新竹棒球場場地出包連連，引發外界對於「換將」的討論。不過，民進黨副秘書長林鶴明今（27日）表示，叫人退選這種事情，根本就是假議題，江湖中人沒什麼好抱怨的，承擔以對就是了，相信所有政治人物面對這樣的問題，能展現的態度與誠意，差不多也如同林智堅。

林鶴明表示，選戰就是「你出招我接招」，但也不是「你說什麼我就要隨之起舞」，攻防是看最後各自的支持者是否買單，這才是選戰的邏輯，例如高雄市前市長韓國瑜喊台灣安全人民有錢，既使他已落選，迄今仍然有民眾堅信他的主張。

林鶴明直指，叫人退選這種事情，根本就是假議題，當年台北市長候選人連勝文和柯文哲選舉，不也互相叫來叫去，最後有人退選嗎？自然是沒有。他說，國民黨叫林智堅退選，就跟台北市長參選人蔣萬安被說躺平選一樣，都是選戰攻防。

林鶴明強調，選戰要說服的是支持者不是對手，林智堅兩次記者會都有提出「事證」，而不只是解釋而已，第一次提出指導老師的聲明文件，第二次提出他台大論文撰寫時間點的法院公證紀錄，這些白紙黑字的證據，是未來不管是學倫或法院都能拿出來的有效證據。

至於新竹市棒球場一事，林鶴明表示，這屬於公共建設，新竹市政府亦提出改善計畫與解決問題的態度與誠意，包含球員受傷的部分，林智堅亦親電並表達願意負責醫藥費的誠意，「你可以不滿意，也可以批評，但林智堅是負責任以對，也沒有迴避問題。」

林鶴明舉例，台北世大運當年場館完工階段，一樣被檢討驗收問題很多，最後都靠著執行長蘇麗瓊一個一個壓著團隊解決，才順利舉行賽事，新竹市球場有先天選址空間的問題，「重建」與「新建」跟「整修草皮」更是完全不同的概念，台灣的公共討論無法專業聚焦，是一種公眾必須面對痛苦，但江湖中人沒什麼好抱怨的，承擔以對就是了。