　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯志恩提第2條過港隧道加速規劃　陳其邁：早就是市政府政策

▲▼國民黨高雄市長候選人柯志恩。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲柯志恩提出旗津第二條的過港隧道和輕軌應儘速完成可行性研究與評估。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄市長候選人柯志恩昨日拜訪旗津，提出旗津第二條的過港隧道和輕軌應儘速完成可行性研究與評估，讓旗津不再成為高雄交通的次等公民，不過，遭到民進黨高雄市議員簡煥宗批評「要不要做好功課再來！」對此，高雄市長陳其邁表示，第二過港隧道這部分早就是市政府的政策，正在做評估。

柯志恩指出，作為高雄最大的離島，旗津的對外交通困境是她所關心的重點，目前過港隧道的「延壽工程」雖然已經完工，但為了旗津未來的發展，旗津第二條的過港隧道和輕軌應儘速完成可行性研究與評估。

▲▼國民黨高雄市長候選人柯志恩。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼柯志恩展開陸戰行程，走訪旗津。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼國民黨高雄市長候選人柯志恩。（圖／記者賴文萱翻攝）

對此，簡煥宗重話批評柯志恩：「要不要做好功課再來！」知道第二條過港隧道已經在去年7月就委外進行可行性評估了嗎？明年6月評估報告就會出來，輕軌路線也有納入可行性報告中。他還狠酸柯：「這就是妳提名一個月來特地在台北和妳的智囊團隊討論出來後得出的交通政策？一個陳其邁市長去年6月就已經做的政策。」

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼陳其邁上午訪視富民長青中心暨富民育兒資源中心。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁上午訪視富民長青中心暨富民育兒資源中心時，被問及此事也表示，其實市政府在去年7月就已經開始評估，在明年的6月可行性報告就會出來，會有非常完整的一個報告。一般重大工程就是可行性評估、有一些要進行環評或者是綜合規劃，然後再細部設計，而第二過港隧道這部分早就是市政府的政策，正在做評估。

柯志恩今日對於被點名不做功課則反擊，這些議員應該要好好監督市政，而不要膝蓋式反映，她強調，當然知道過港隧道市府有在做可行性評估，只是認為應該更加速，這不是不做功課，只是提出說法，因為這是藍綠共識，本來就要給旗津人一個更快速、可以對外聯絡溝通更好的計劃。

柯志恩說，不懂為什麼要被說沒做功課，她只是告訴大家，除了可行性評估之外，後來還有綜合規劃評估、環評，還有很多設計，希望能不能把時間縮到更短，讓旗津人可以更快有個安全回家之路。

►美國賣最好的「濾水壺」激殺5.9折！加贈濾芯7入，划算到爆

ET快訊
福原愛帶家人返日　日媒曝「她同居約會新歡」照！
這裡要發錢了！　每人領1200元「總額超過2千萬」
獨／《一家團圓》李燕突下車原因曝！　計畫動手術
阿美族新手揹工失聯11天亡　山友點名1魔人：晚上睡得著？
林哲瑄關節唇破裂！　嚴重痛到「握不住球棒」
向佐爆出軌　郭碧婷爸挺女婿挨批！再發聲：父親會不護女兒嗎
25歲泰拳名將被打到「腦死不治」！　對手自責引退

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳時中、蔣萬安互爭台北隊　黃珊珊：最想當「台北隊長」的人去新北了

蔡英文親自授課搶青年票　民進黨「國務青旗艦營」報名開跑

新竹「地獄球場」被罵爆　王浩宇開嗆：味全球團完全置身事外

柯文哲拜會民進黨團被「當面洗臉」　議員嗆：慶幸你5個月後就要離開

柯志恩提第2條過港隧道加速規劃　陳其邁：早就是市政府政策

桃首長民調出爐！林智堅拿44%　「這區間」支持度勝張善政

小S問柯文哲「摸你胸部」　他驚呆笑喊：受刑現場

林智堅多爭議傳「換將」？　民進黨副秘：根本就是假議題

鄭文燦、林智堅出席桃園商業會　場外藍營拿「林哲瑄受傷」怒嗆

內湖交通換人救？　黃珊珊：看半天「陳時中也沒提出解方」

外送員中橫公路極限過彎　後車傻眼...看不到車尾燈

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

天母特斯拉地下室暴衝　580萬經典款名車慘毀容

向佐視訊「裸身白肌妹」畫面瘋傳　陸網爆：婚後出軌N次..向太強硬喊告

Angelababy竟被小學生忽視 靠一曲《孤勇者》對接成功

9頭身正妹拉皮箱躲進車站　長髮飄仙氣成萬安演習亮點

特斯拉、載兒轎車猛烈相撞　2車全毀！女駕駛疑腦震盪

轎車違停！貨車駕駛怒了　擴音器2度開譙：還不走

羅PD被逼瘋《地球娛樂室》又下跪！　節目組出包...安俞真直接開嗆XD

《非常律師禹英禑》身世謎揭曉　朴恩斌、陳慶神演技超催淚！

陳時中、蔣萬安互爭台北隊　黃珊珊：最想當「台北隊長」的人去新北了

蔡英文親自授課搶青年票　民進黨「國務青旗艦營」報名開跑

新竹「地獄球場」被罵爆　王浩宇開嗆：味全球團完全置身事外

柯文哲拜會民進黨團被「當面洗臉」　議員嗆：慶幸你5個月後就要離開

柯志恩提第2條過港隧道加速規劃　陳其邁：早就是市政府政策

桃首長民調出爐！林智堅拿44%　「這區間」支持度勝張善政

小S問柯文哲「摸你胸部」　他驚呆笑喊：受刑現場

林智堅多爭議傳「換將」？　民進黨副秘：根本就是假議題

鄭文燦、林智堅出席桃園商業會　場外藍營拿「林哲瑄受傷」怒嗆

內湖交通換人救？　黃珊珊：看半天「陳時中也沒提出解方」

加菜囉？鳥寶衝進洗菜籃「高速振翅洗澡」　媽傻眼：龍鬚燉鳥湯

外姓入侵中山北家族店面　資產換現金「易瓜分」底價3.2億

陳時中、蔣萬安互爭台北隊　黃珊珊：最想當「台北隊長」的人去新北了

自認被廟公仙人跳勒索　他花1萬僱人縱火四面佛寺...結局出爐

蔡英文親自授課搶青年票　民進黨「國務青旗艦營」報名開跑

頭獎衝248億！老闆掏300萬買彩券　5萬員工1人1張「送到中獎為止」

新竹「地獄球場」被罵爆　王浩宇開嗆：味全球團完全置身事外

一聽見嘔吐聲！　標準奴才「必備本能被激活」她0思考伸手接住

虎年鬼月「凶上加凶」！22個禁忌曝...撥「這電話」恐惹禍上身

檢方分案查新竹球場　「這些人」恐遭約談！市府：會全力配合

新娘身後偷牽正妹！他廁所出來抓包　秒拍照PO上網...真相讓本人氣炸XD

政治熱門新聞

林智堅道歉林哲瑄一句話犯大忌？　他：真的巴比Q

林哲瑄受傷整季恐報銷！林智堅發表最新回應

林智堅「願負擔手術復健費」　他提1傳奇打臉

做好功課再來！他怒打臉　柯志恩喊蓋第2條過港隧道

「林智堅民調已輸張善政」　民進黨自家人喊：傷到整個北部選情

林哲瑄肩傷本季恐報銷　林智堅致電道歉：願負擔手術及復健等費用

林智堅論文門只是冰山一角？　徐巧芯爆「後面的料還很多」

林哲瑄新竹球場受傷恐動刀　鄭寶清：誰發包誰就該負責

翁達瑞「一篇文章」害慘民進黨

柯文哲稱內湖交通沒救　陳時中斥：不可以這樣！換人把它救起來

「論文門＋球場門」雙門夾擊！　他痛批：蔡英文和林智堅該決斷了

新竹棒球場未驗收就辦比賽！ 竹檢剪報分案調查

快訊／日本跨黨派重量級議員訪台　將見蔡英文談台日安全保障議題

張善政替球員抱屈卻叫林哲瑄「旅長」　他痛批：不懂不要亂蹭啦

更多熱門

相關新聞

桃首長民調出爐！林智堅拿44%　「這區間」支持度勝張善政

桃首長民調出爐！林智堅拿44%　「這區間」支持度勝張善政

桃園市長參選人林智堅近日被爆出論文爭議，時任新竹市長期間負責的新竹棒球場改建也問題不斷，而根據《菱傳媒》委託皮爾森數據所做最新民調，在目前桃園市長選戰中，林智堅仍以44.38%支持度領先藍營候選人張善政的37.27%、民眾黨候選人賴香伶的6.37%。對此，林智堅辦公室發言人黃韋鈞表示，各種民調數字都會列入參考，未來林智堅仍會持續向地方鄉親請益、拿出具體市政規劃，爭取桃園市民的認同。

可愛再+1！PPmini小小企鵝戴泳圈到愛河玩水

可愛再+1！PPmini小小企鵝戴泳圈到愛河玩水

母雞來了！蔣萬安宣布成立「台北隊特戰指揮所」

母雞來了！蔣萬安宣布成立「台北隊特戰指揮所」

獨／日眾議員鈴木馨祐赴國民黨　會晤朱立倫、蔣萬安

獨／日眾議員鈴木馨祐赴國民黨　會晤朱立倫、蔣萬安

立委貪污案外案！　國民黨團主任涉詐騙40萬交保

立委貪污案外案！　國民黨團主任涉詐騙40萬交保

關鍵字：

柯志恩高雄市長國民黨陳其邁

讀者迴響

熱門新聞

華視正妹主播被拍「平價旅館約會斯文男」！

快訊／45歲海芬「手拿超音波照」驚喜宣布懷孕！

5號颱風桑達明天生成！路徑恐大轉彎

女團Pikacream5天解散？

健身房淋浴間傳「嘿咻聲」！員工2動作　下場曝

7.1強震襲菲律賓！建築震到「腰斬」恐怖傾斜

海芬實現「和小鬼生前約定」！2年前哽咽拜託投胎

代理市長道歉味全龍　球員臭臉

桑達最快今成颱！　全台變天時間曝

消滅高雄恐怖鼠窩！43人一天才清完1樓　還有2至4樓

同胡祖薇回愛巢！大8歲偶像男友曝光

一份報告讓「南山人壽大股東」市值　蒸發逾500億

foodpanda又改規則！　8月起顧客棄單「店家必須自行吸收」

胡錫進警告：裴洛西訪台美軍航艦將被殲滅

快訊／台中「肅槍專案」首站臨檢金錢豹　酒店小姐排排站

更多

最夯影音

更多
外送員中橫公路極限過彎　後車傻眼...看不到車尾燈

外送員中橫公路極限過彎　後車傻眼...看不到車尾燈
越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

天母特斯拉地下室暴衝　580萬經典款名車慘毀容

天母特斯拉地下室暴衝　580萬經典款名車慘毀容

向佐視訊「裸身白肌妹」畫面瘋傳　陸網爆：婚後出軌N次..向太強硬喊告

向佐視訊「裸身白肌妹」畫面瘋傳　陸網爆：婚後出軌N次..向太強硬喊告

Angelababy竟被小學生忽視 靠一曲《孤勇者》對接成功

Angelababy竟被小學生忽視 靠一曲《孤勇者》對接成功

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你清楚秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你清楚秒懂

ESG帶你創造正向影響力！多元企業ESG大小事，告訴你永續經營的真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面