柯志恩提第2條過港隧道加速規劃　陳其邁：早就是市政府政策

▲柯志恩提出旗津第二條的過港隧道和輕軌應儘速完成可行性研究與評估。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄市長候選人柯志恩昨日拜訪旗津，提出旗津第二條的過港隧道和輕軌應儘速完成可行性研究與評估，讓旗津不再成為高雄交通的次等公民，不過，遭到民進黨高雄市議員簡煥宗批評「要不要做好功課再來！」對此，高雄市長陳其邁表示，第二過港隧道這部分早就是市政府的政策，正在做評估。

柯志恩指出，作為高雄最大的離島，旗津的對外交通困境是她所關心的重點，目前過港隧道的「延壽工程」雖然已經完工，但為了旗津未來的發展，旗津第二條的過港隧道和輕軌應儘速完成可行性研究與評估。

▲▼柯志恩展開陸戰行程，走訪旗津。（圖／記者賴文萱翻攝）

對此，簡煥宗重話批評柯志恩：「要不要做好功課再來！」知道第二條過港隧道已經在去年7月就委外進行可行性評估了嗎？明年6月評估報告就會出來，輕軌路線也有納入可行性報告中。他還狠酸柯：「這就是妳提名一個月來特地在台北和妳的智囊團隊討論出來後得出的交通政策？一個陳其邁市長去年6月就已經做的政策。」

▲▼陳其邁上午訪視富民長青中心暨富民育兒資源中心。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁上午訪視富民長青中心暨富民育兒資源中心時，被問及此事也表示，其實市政府在去年7月就已經開始評估，在明年的6月可行性報告就會出來，會有非常完整的一個報告。一般重大工程就是可行性評估、有一些要進行環評或者是綜合規劃，然後再細部設計，而第二過港隧道這部分早就是市政府的政策，正在做評估。

柯志恩今日對於被點名不做功課則反擊，這些議員應該要好好監督市政，而不要膝蓋式反映，她強調，當然知道過港隧道市府有在做可行性評估，只是認為應該更加速，這不是不做功課，只是提出說法，因為這是藍綠共識，本來就要給旗津人一個更快速、可以對外聯絡溝通更好的計劃。

柯志恩說，不懂為什麼要被說沒做功課，她只是告訴大家，除了可行性評估之外，後來還有綜合規劃評估、環評，還有很多設計，希望能不能把時間縮到更短，讓旗津人可以更快有個安全回家之路。