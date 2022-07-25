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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／蔣萬安公布新人事破拔樁傳聞！林奕華、陳永德確定入團隊

▲國民黨主席朱立倫、台北市前市長郝龍斌及台北市長參選人蔣萬安今（20）日中午與北市黨部及議會黨團進行餐敘。。（圖／記者羅婉庭攝）

▲台北市長參選人蔣萬安。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安不斷被批評選戰中「躺平」，近日才接連公布人事案，今（25）日將再公布總幹事確定由立委林奕華出任，現任議員王浩與陳永德一起接掌執行總幹事，破除議員、里長被北市副市長黃珊珊拔樁的傳聞。

蔣萬安日前被批評躺平、佛系選戰、幕僚出走等問題，趕緊宣布國民黨不分區立委李德維、李貴敏與洪孟楷出任發言人後，今日再公布總幹事由立委林奕華出任，還有現任議員王浩與陳永德一起接掌執行總幹事。

蔣萬安表示，賴士葆、費鴻泰則擔任他的競選總部副主委，以及林奕華擔任競選總部總幹事。蔣說，三位都是優秀的在地立委，深耕基層多年，對於組織及市政議題，一定能給予最大的協助，也透過陳永德與王浩多年紮實議會問政經驗，將政策、地方組織、市民期待匯聚成最大的正向能量，一同提升台北市民的生活品質。

蔣萬安表示，他非常感謝吳碧珠、周守訓、林郁方、費鴻泰、潘維剛、羅淑蕾、蔡正元、蔣乃辛、李慶安、賴士葆等人，將分別擔任他的的台北市十二個行政區後援會榮譽總會長。

講強調，除了有前輩們的豐富經驗作為最佳後盾，他們也有許多年輕的即戰力即將正式與大家見面！未來的《台北隊》，絕對是世代團結、經驗傳承，以打造共好台北為目標，一起努力前進。

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