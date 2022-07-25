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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民調57%碾壓林佳龍　侯友宜：四年前承諾兌現的一年

記者羅婉庭／新北報導

根據媒體今（25）日最新民調，新北市長侯友宜支持度57%，民進黨參選人林佳龍21%。對此，侯友宜指出，民調是一時的，由於今年是他在四年前承諾要「兌現」的一年，所以他會更要加緊腳步把事情做好。

▲林佳龍與侯友宜日前視察林口交流道。（資料照／記者林敬旻攝）

▲林佳龍、侯友宜。（資料照／記者林敬旻攝）

針對民調碾壓林佳龍，侯友宜上午出席市政行程時受訪指出，民調都是一時的，最重要的還是要認真努力、腳踏實地的好好做事情，尤其今年是他在四年前承諾要兌現的一年，他更要加緊腳步把事情做好，過程還有哪些都需要再改進、做好的地方，他也會不斷的去做好改進。

侯友宜說，事情總是未必都是好的，不好的我們就把它做得更好，所以我還要更加把勁，好好做事來符合人民的期待，民調都是一時的，最重要的還是要認真努力、腳踏實地的好好做事情。

至於新北市議長蔣根煌針對2024總統大位看好侯友宜，侯友宜則重申，他現在是新北市市長，最重要要把握每一天，珍惜市民的託付、好好做事，畢竟很多事還需要再加把勁，努力衝刺，這才是他最關心的事情。

此外，媒體追問，林佳龍批評新北停車場工程延宕，但是林佳龍在交通部長任內，台鐵兩大改善工程也沒有完成，侯友宜回應，在工程過程當中，必須要不斷的互相惕勵，希望雙方都能放眼未來，努力做事。

針對林佳龍強調自己台中整治后里大梨山垃圾山，並批評新北警察過勞釀成治安問題，侯友宜說，只要為台灣好的事情，大家都應一起努力，讓台灣這塊土地變得更好。至於警察的部分，新北市的治安環境以及城鄉差距，新北市警察費更多的心力，所以這幾年治安一直都非常穩定，尤其在去年新北市警察真的做到出類拔萃，在中央的評核底下拿了4項犯罪偵查、預防、交通、總和類，所謂警察奧斯卡的國光警察獎，這是一個對都會型態，治安這麼複雜環境底下能夠拿到獎項，是他們付出了一定的代價。

 

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