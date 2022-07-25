ET民調／陳其邁防疫表現67.4%滿意　近七成高雄市民感到幸福

▲高雄市長陳其邁說明疫情狀況。（資料照／高雄市政府）



記者陶本和／台北報導

針對高雄市長陳其邁今年4月份面對Omicron疫情的防疫表現，以及高雄市民居住在高雄的幸福度，根據《ETtoday民調雲》7月21至22日，針對20歲以上高雄市民進行的最新民調顯示，有67.4%的高雄市民滿意（非常滿意29.1%、還算滿意38.3%）陳其邁的防疫作為，而有近七成市民認為住在高雄感到幸福。

有關陳其邁的施政滿意度，根據《ETtoday民調雲》最新調查結果顯示，有65.6%高雄市民對陳其邁的施政表現感到滿意（非常滿意28.3%、還算滿意37.3%）；另有29.3%高雄市民對陳其邁施政表現感到不滿意（非常不滿意10.2%、不太滿意19.1%）。

▲《ETtoday民調雲》針對高雄市長陳其邁施政滿意度進行民調。（圖／ETtoday民調雲）



▲《ETtoday民調雲》針對高雄市民居住在高雄幸福度進行民調。（圖／ETtoday民調雲）

另外，有69.6%的高雄市民對於住在高雄市感到幸福（非常幸福25.6%、還算幸福44.0%）；而有26.1%高雄市民認為不幸福（非常不幸福8.6%、不太幸福17.5%）。

至於陳其邁在今年四月份，面對Omicron疫情的防疫表現，有67.4%的高雄市民表示滿意（非常滿意29.1%、還算滿意38.3%）；另有28.2%高雄市民表示不滿意（非常不滿意9.6%、不太滿意18.6%）。

本次民調由《ETtoday民調雲》負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2022年7月21日至22日進行，以高雄市年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象，以「手機簡訊」方式通知，進行網路問卷調查；調查回收有效樣本數為1,328份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.69%。進行統計分析之前，原始資料先依高雄市最新人口統計資料（111年6月底）進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合高雄市20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

▲《ETtoday民調雲》針對高雄市長陳其邁今年4月起的防疫表現進行民調。（圖／ETtoday民調雲）