LIVE／快避難！萬安演習登場　北市首採「離車疏散」違者最高罰15萬

記者袁茵／台北報導

萬安45號演習於25日下午1時30分至2時登場，台北市政府此次擴大舉辦，除了配合中央指定的信義區廣居里為防空疏散避難試行里外，首度實施行駛中車輛在空襲警報發放後，須立即靠邊停車，且車上人員須下車接受引導，前往就近防空避難處所躲避，由《東森新媒體ETtoday》全程直播。

萬安演習25日下午1時30分至2時止在北部地區（新竹以北至宜蘭）舉行，台北市首度實施全市區（里）、街道、機關學校、市集及公司廠區、大眾運輸系統的防空疏散避難演練，希望藉此建立民眾居安思危的觀念。

台北市政府表示，今年萬安演習不同於過去演習的地方，在於演習當日空襲警報發放後，將實施行駛中的車輛靠邊停放，車上人員須接受警察或民防人員引導，到就近的防空避難處所躲避，等警報結束後才可回到車上；至於室內人員聽到警報聲響，也請勿驚慌，應緊閉門窗（簾） 、關閉室內燈源、避免人員進出，並採取正確的避難姿勢。

此次北市府也安排多位府級長官行程，根據規劃，台北市長柯文哲會先到市府路空橋，視察街區道路防空避難演練，而台北市副市長黃珊珊則到中央指定的信義區廣居里，視察防空疏散避難，接著兩人再各自前往虎林變電所，進行關鍵基礎設施搶救演練。

北市府提醒，北市首次實施行駛中車輛上的人員需下車避難，因此演習期間民眾若未配合人、車疏散避難及交通管制，將先採勸導方式，如果勸導後仍拒不配合，警方會錄影蒐證，然後依《民防法》第25條規定，裁處新台幣3萬元以上、15萬元以下的罰鍰，希望市民屆時能夠配合演習規定。

▼萬安演習於25日下午1時30分至2時登場，圖為萬安演習第二次演練照片。（圖／台北市政府提供）