李坤城：選舉主軸不能只打垃圾山　侯友宜讓市民看不到願景

記者林銘翰／台北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍競選辦公室發言人李坤城25日表示，林佳龍肯定新北市長侯友宜在五股垃圾三的努力，但是整套選舉不能只講五股垃圾山，新北市的交通、產業、經濟等都需要發展，如果侯友宜的選舉主軸從頭到尾都只有垃圾山，會讓新北市民看不到願景。

▲全國青年景觀競賽冠軍隊伍打造五股垃圾山「心環原」絕美場域。（圖／新北市景觀處提供）



林佳龍24日受訪時提及，侯友宜日前提到五股垃圾山的改造，他覺得這是侯友宜很好的政績，而自己在擔任台中市長任內，也把后里的垃圾山改造成花田綠廊，甚至解決大梨山地區30年的垃圾山問題，這些都是城市治理的基本工作，新北市現在需要的是大翻新。

李坤城上午受訪時指出，林佳龍非常關心停車場的問題，中央政府在前瞻基礎建設計畫核定新北市興建23座停車場，但是截至目前為止，竟然有6座停車場的進度是0，另外還有12座停車場的進度不到50%，「這對於市民來講非常痛苦」。

李坤城質疑，新北市政府認為是因為疫情的關係，所以造成進度落後，但是高雄市的執行率有9成、桃園市也有7成，新北市的執行率最差，「如果疫情有受到影響的話，為什麼其他直轄市沒有受到影響」。

李坤城認為，請新北市政府不要打口水戰、不用模糊焦點，這樣不會讓進度變得更快，侯友宜應該了解這點，把進度落後的原因跟市民報告清楚。

李坤城表示，不管是五股還是后里的垃圾山，其實其實都是市政成績，林佳龍肯定侯友宜在五股垃圾山的努力，但是整套選舉不能只講垃圾山，新北市的交通、產業、經濟都需要發展，如果侯友宜的選舉主軸從頭到尾都只有打垃圾山，「我們覺得非常遺憾，對市民來講也看不到願景」。

李坤城也說，新北市交通局長鍾鳴時非常感謝交通部的協助，剛好說明中央跟地方政府合作的重要性，就是地方發現問題由中央協助解決，如果地方政府的進度落後、有需要中央政府協助的地方，其實都可以向中央政府提出請求協助。