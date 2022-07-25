侯友宜最新民調大幅碾壓對手　林佳龍要循游錫堃經驗努力

▲新北市長侯友宜（左）、民進黨新北市長參選人林佳龍（右）。（合成圖／記者林敬旻、李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

前交通部長林佳龍投入新北市長選舉，最新民調顯示，新北市長侯友宜的支持度為57%，不僅大勝林佳龍的21%，看好度也大幅領先，林佳龍競選辦公室發言人李坤城25日表示，前新北市長朱立倫在2014年曾經大幅領先現任立法院長游錫堃，但是最後的結果只差2萬多票，差距不到1%。

媒體報導，民進黨徵召林佳龍挑戰侯友宜，經過選情調查發現，國民黨擁現任優勢，民進黨則面臨苦戰，侯友宜以5成7的支持度大幅領先林佳龍的2成1，6成3選民看好侯友宜續掌新北市，僅1成選民認為林佳龍有贏面。

李坤城上午受訪時表示，林佳龍對於任何民調都是平常心以待，新北市這場戰役非常艱難，所以民進黨才會徵召林佳龍參選新北市長，但是距離投票還有超過130天，朱立倫在2014年也曾經以非常大的幅度領先游錫堃，但是最後的結果只差2萬多票，差距不到1%，林佳龍會朝這個方向努力。

李坤城指出，行政院長蘇貞昌會利用2天的時間，總共舉辦3場便當會，召集所有民進黨的新北市議員、議員參選人一起共進午餐，最主要是要討論新北市年底的選戰，包括議員參選人有什麼想法、蘇貞昌可以提供什麼協助等，大家都會互相討論，林佳龍則非常感謝蘇貞昌的「桶箍」。

李坤城說明，蘇貞昌跟林佳龍已經在上個禮拜見過面，兩人談的非常愉快，蘇貞昌答應林佳龍在新北市有什麼需要協助的地方，他一定會來協助，或者是有很多中央與地方政府需要配合的地方，他也都會來協助。

李坤城也說，林佳龍現在利用新北市的12個立委分區，拜託民進黨的9位現任立委及其他3位立委，大家一起加入所有選戰，未來這12個分區的立委辦公室、民進黨的37位新北市議員參選人都會是分區的聯合競選總部，接下來包含跟議員的見面會、座談會都會陸續啟動。