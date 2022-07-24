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大陸 大陸焦點 特派現場

陸「南水北調」再提升　北方城市告別高氟水、苦鹹水

▲大陸南水北調工程。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸南水北調工程。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／綜合報導

大陸南水北調集團有限公司今（24日）公布「南水北調」最新數據，截至22日，南水北調中線一期工程陶岔渠首入總幹渠水量突破500億立方米，相當於為北方地區調來黃河一年的水量，工程受益人口超過8500萬。以北京為例，人們每喝的10杯水中，有約7杯來自南方。

「南方水多，北方水少，如有可能，借點水來也是可以的。」這是毛澤東在1952年提出構想，歷經半個多世紀的論證、勘測、規劃、設計、建設。2014年12月，「南水北調」東、中線一期工程實現全面通水。7年多來，累計調水540多億立方米，受益人口超1.4億人。

中國南水北調集團中線有限公司副總經理田勇今介紹，全面通水以來，通過實施科學調度，中線一期工程年調水量從20多億立方米攀升至90億立方米。

▲大陸南水北調中線工程,自來水。（圖／CFP）

▲大陸「南水北調」中線工程，北方城市逐漸告別黃河水。（圖／CFP）

田勇說，通過持續加強水源區水質安全保護，丹江口水庫和中線幹線通水以來供水水質一直穩定在地表水水質Ⅱ類標準及以上，北京自來水硬度由過去的380毫克/升降至120毫克/升。

據了解，天津市主城區生活用水全部為南水，河南省11個省轄市用上南水、基本告別飲用黃河水的歷史，河北省滄州、衡水、邯鄲等地500多萬群眾告別長期飲用高氟水、苦鹹水。

數據顯示，截至22日，中線一期工程已累計生態補水超過89億立方米，受水區特別是華北地區，幹涸的窪、澱、河、渠、濕地重現生機，河湖生態環境復蘇效果明顯。

另外，引江補漢工程是南水北調後續工程首個開工項目，是全面推進南水北調後續工程高質量發展、加快構建國家水網主骨架和大動脈的重要標誌性工程。工程全長194.8千米，施工總工期9年，靜態總投資582.35億元。據測算，工程建成後，南水北調中線多年平均北調水量將由95億立方米增加至115.1億立方米。

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