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耗費62年調水工程　直擊「南水北調」神秘終點站

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▲大陸南水北調工程。（圖／翻攝百度）

▲大陸南水北調工程。（圖／翻攝百度）

記者任以芳／北京報導

歷經62年研究與施工，大陸「南水北調」堪稱是世界上最浩大的調水工程，過去北方水資源匱乏，如今可以喝上南方水，光是北京市民人均水資源量，從原來的100立方米增加到150立方。位於北京市南水北調中線終點站團城湖管理處，難得開放媒體採訪，揭密當年如何執行這項「不可能的艱鉅任務」。

▼北京市南水北調中線終點站團城湖管理處。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸南水北調工程。（圖／記者任以芳攝）

▼南水北調中線終點站甘露台，北京市唯一能看到引水道，從北到南全長1276公里。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸南水北調工程。（圖／記者任以芳攝）

▲南水北調，大陸北方水資源較匱乏（紅色區塊）。（圖／記者任以芳攝）

▲南水北調，大陸北方水資源較匱乏（紅色區塊）。（圖／記者任以芳攝）

南水北調「62年」後實現
2014年12月12日14時32分，隨著河南南陽陶岔渠首大閘緩緩開啟，蓄勢已久的南水奔向北方，南水北調中線工程正式通水，也宣告南水北調東中線全面通水。

當初是誰提議如此艱鉅的工程？時間回到1952年，當時大陸國家主席毛澤東視察黃河提出，「南方水比較多，不如借一點給北方。」開啟「南水北調」漫長工程任務，歷經分析比較50多種方案後，2002年12月27日，起点寧波三江口，東線先開工。隔年12月31日，起点湖北丹江口水庫，中線也動工。歷經50年研究，12年施工，2014年12月12日「南水北調」完成艱難的施工任務。

▼南水北調中線起点，湖北丹江口水庫工程。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸南水北調工程。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸南水北調工程。（圖／記者任以芳攝）

▲南水北調中線工程起點，湖北丹江口大坝加高工程。（圖／記者任以芳攝）

南水北調工程規劃區涉及人口4.38億人，調水規模448億立方米。 三條調水線路的工程規劃有東、中、西線幹線總長度達4350公里，分別引用長江、黃河、淮河和海河四大江河，構成「四橫三縱」佈局，完成水資源南北調配工程。

南北地勢落差「引水施工複雜」
「南水北調」工程橫穿長江、淮河、黃河、海河四大流域，橫跨大陸十多個省份，輸水線路長，穿越河流多，採用各類工法也十分複雜。根據北京市南水北調團城湖管理處工作人員介紹，「其中渡槽工程等於走水的高速公路，某段工程為了穿越黃河，建了兩條內徑7米外進9米的隧洞，直接從黃河下面大概是30多米的位置穿過去！」創造大陸直徑最大的穿越河道的隧洞工程。

▲▼南水北調工程。（圖／記者任以芳攝）

▲南水北調中線工程複雜，渡槽工程有27座。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸南水北調工程。（圖／記者任以芳攝）

▲「南水北調」北京段幹線工程，首次使用（PCCP）管道輸水水利工具。（圖／記者任以芳攝）

「南水北調」工程也採用許多新技術和建材，舉例北京段幹線工程，首次使用超大口徑預應力鋼筒混凝土（PCCP）管道輸水水利工具，直徑長4米，重78噸，採用雙膠圈鋼座製作成插式接頭，一共銜接22000節，經濟壽命可達100年。

根據資料顯示，中線工程從丹江口到北京全長1276公里，鐵路交叉工程51座，倒虹吸工程有102座，渡槽工程27座，公路交叉建築物多達1237座。至於「南水北調」水道裡的魚怎麼處理？當小魚和魚卵隨著水道漂游到北方，小魚兒剛好長成大魚，被相關人員統一捕撈，防止造成水資源的養化汙染。

穿越京城「深入地底引水」
「南水北調」中線工程在北京段是最困難任務，必須深入地底。南水北調副總工程師王雷接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，「整條中線施工，北京長安街位置最難，經過多方面評估，我們決定從五棵松這個地方穿過去。這個節點十分高難度，上面有北京快速四環路，平面道路是長安街，再往下一層是地鐵一號線的五合同車站，情況非常複雜，外加還有許多線纜和管道。」

▲大陸南水北調工程。（圖／記者任以芳攝）

▲南水北調中線北京工程段，穿越五棵松附近地底十分高難度。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸南水北調工程。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸首次採用「淺埋暗挖法」，在複雜地層穿越城市快速路。（圖／記者任以芳攝）

除了地底施工複雜，附近還有五棵松體育館以及北京301醫院。王雷說，最後施工採用對周邊環境影響最小的工法「淺埋暗挖法」，安靜又安全的穿越這些複雜的區域，長200多米的地下引水道，花了半年時間打造。王雷特別強調，「我們施工非常慢，一點一點的做，緩慢到連地面的民眾都沒有知覺，我們穿越地鐵底下，沒有任何人發現我們在地下鑽來鑽去。」

▼南水北調副總工程師王雷講述施工過程十分艱辛。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸南水北調工程。（圖／記者任以芳攝）

南水北調改善「北方城市水質
南水帶給北方的不只是水，更是好水。南水北調工程改善提高，受水區40多座城市的供水保證率，直接受益人口超過1億人。王雷也表示，「以前北方喝的水水質硬、水垢多，還有點鹹味。南水引到北方後，水質大大改善，水垢也減少很多，口感上也不一樣了。」

目前北京市累積至今，收到來自丹江口水庫的水，接近52億立方米，緩解京城使用水資源緊缺局面。到了2020年，預計中線工程的年調水量將達到130億立方米左右，北京將收到其中的14至17億立方米水量。

▼南水北調工程改善受水區40多座城市的供水保證率，直接受益人口超過1億人。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸南水北調工程。（圖／記者任以芳攝）

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