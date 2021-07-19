　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸南水北調中線工程7年輸送400億立方公尺　7900萬人受益

▲大陸南水北調中線工程。（圖／翻攝新華網）

▲大陸南水北調中線工程沿線景觀。（圖／翻攝新華網，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸南水北調中線一期工程投運7年，累計調水入渠水量達400億立方公尺，其中，向河南省供水135億立方公尺、向河北省供水116億立方公尺、向天津供水65億立方公尺，向北京供水68億立方公尺，成為京津冀豫沿線城市主力水源，相較於2015年通水時受惠的3800萬人，直接受益人口翻倍，增加至7900萬人。

▲大陸南水北調中線工程。（圖／翻攝新華網）

《澎湃新聞》報導，中線工程通水近7年來，工程供水由「輔」變「主」，已由規劃時的受水區沿線大中城市生活用水的補充水源，轉變為主要水源，改變了京津冀豫受水區供水格局。中線各受水城市的生活供水保證率從最低不足75%提高到95%以上。

數據顯示，北京共1300萬人喝上「南水」，南水佔主城區超7成供水，成為保障首都城區用水需求的主力水源。為更充分發揮工程效益，北京市累計完成市內配套輸水管線約130公里，其中含團成湖調節池向密雲水庫反向輸水管線22公里，實現了南水北調中線水與密雲水庫的連通。

此外，南水北調中線工程不僅向北方供水，還藉由生態補水，促進沿線河湖生態恢復，改善水域環境，保持淮河、海河、黃河流域河湖水系健康，水生態系統良性循環等。

ET快訊
戴資穎上機才知搭經濟艙　中華羽協回應了
北市9月開學「分流」曝光！這年級要到校　3張表一次搞懂
快訊／通過EUA　高端：進行3期臨床　目標取得「國際認證」
快訊／打完莫德納4天！　北市男全身赤裸陳屍套房
國產疫苗來囉！高端1000萬劑將「依約供貨」衛福部
快訊／高雄輕軌又遭撞！　車頭這根斷了
ET民調／2022北市大戰　蔣萬安、陳時中、黃珊珊支持度曝光
東奧選手村「紙板床架」禁激戰！　體操鮮肉實測影片曝
閃電擊中鐵箱！　台中2女「站旁邊」當場倒地
快訊／北市疫苗還有！　莫德納、AZ剩餘量曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

世衛提案再進武漢實驗室　陸外交部：工作計畫和中方立場不符

美財長質疑美中協議成果　陸外交部：貿易戰只會雙輸

3名大陸人被綁架！大陸建築公司在馬利遇襲　設備遭燒砸

影／內蒙古暴雨2座水庫「垮壩」　居民目擊「大水衝破防線」全嚇傻

陸南水北調中線工程7年輸送400億立方公尺　7900萬人受益

2架灣流私人機打3折賣7.9億　富豪同款萬人「只看不買」流標

北京暴雨地鐵站變「水簾洞」　汽車也被大水沖走

美續阻中國買ASML光刻機　央視稱國產技術有突破

23歲網紅「塔式起重機墜亡」！網曝踩空LIVE畫面：慘叫下墜→無聲

網紅逛「邊境英雄墓碑」擺Pose　陸網罵爆、公安要查下場慘了

女外送員送餐遭嗆「花錢是大爺」　被逼下跪道歉！吞負評停權14天

假車禍真碰瓷！趁轎車開門衝出　騎士手敲車門...下秒在前方自摔

「吳先生，這次，是決戰」　都美竹槓吳亦凡「吳籤」：24小時退出娛樂圈

三級警戒悶壞了！他花40萬買馬 每天爽騎90分鐘放風解悶超拉風

2歲女童見爸開車返家興奮迎接！疑闖視線死角...慘遭父輾過身亡

日本白貓佛系面對電動逗貓棒　淡定被掃臉...呆滯神情超厭世

帥氣小鮮肉教你彈力帶練肌肉❤ 超洗腦口訣靦腆問「想要這個？」

桃園男後車廂藏滿「告白氣球」　欲販毒完示愛...意外遭警開箱！

最萌的負擔！揪毛孩「微運動挑戰」　吉娃娃vs.哈士奇深蹲：天堂地獄

天降魚兒！運輸機12層樓高空放生　水彈炸下「數萬隻鱒魚」珍貴影片曝

世衛提案再進武漢實驗室　陸外交部：工作計畫和中方立場不符

美財長質疑美中協議成果　陸外交部：貿易戰只會雙輸

3名大陸人被綁架！大陸建築公司在馬利遇襲　設備遭燒砸

影／內蒙古暴雨2座水庫「垮壩」　居民目擊「大水衝破防線」全嚇傻

陸南水北調中線工程7年輸送400億立方公尺　7900萬人受益

2架灣流私人機打3折賣7.9億　富豪同款萬人「只看不買」流標

北京暴雨地鐵站變「水簾洞」　汽車也被大水沖走

美續阻中國買ASML光刻機　央視稱國產技術有突破

23歲網紅「塔式起重機墜亡」！網曝踩空LIVE畫面：慘叫下墜→無聲

網紅逛「邊境英雄墓碑」擺Pose　陸網罵爆、公安要查下場慘了

公車運量減少73%　北市府投入3.2億補助復康巴士、公車

美股三大期貨紛紛下跌　道瓊期暴跌近350點、預告美股開盤不妙

世衛提案再進武漢實驗室　陸外交部：工作計畫和中方立場不符

KS運彩分析／金鶯@光芒　看好小分過盤

高階主管優先打疫苗？　中華電信澄清：無黑箱作業

海鮮小開：沒跟家教男一對一連結　跨縣市社交傳播鏈匡列百人

美財長質疑美中協議成果　陸外交部：貿易戰只會雙輸

稱掌握食藥署內部要件　鄭麗文：內容證實EUA審查就是打假球！

藍寶堅尼狂賣4853輛創「最佳上半年銷量」　今夏還有新車報到！

公費疫苗登記第三輪結束　雲林願打AZ人數較第二輪多一倍

忘了鎖！凌晨「恐怖賊闖小孩房」一調監視器家人怕爆：太恐怖

大陸熱門新聞

女大生遭外籍教授殺害！「臉被砍爛」慘死

養養豬妹13歲演電影一夜爆紅！22年後現況曝

女駕駛倒車「夾死自己」！驚悚瞬間曝光

婚宴播「瘋狂連結片」綠帽新郎復仇

畫面曝！共軍福建外海演習　彭博：警告台美

23歲網紅塔式起重機墜亡！疑踩空LIVE影片曝

電動機車行駛中爆炸！父載女兒瞬間被火球吞噬

正妹工人疑拍片摔死　11萬粉錯愕

陸爆人感染「猴B病毒」亡　患者曾解剖猴子

染疫後坦白接觸史致10親戚隔離！她康復後慘被趕出家門

網紅臥底揭炸雞店「雞塊掉地撿起來再炸」 華萊士急發聲明道歉

老婆投訴尪足療花8千！店員語帶玄機：這要問妳老公

前三級片女星變服務生！沒片演蛋糕店打工

陸50萬人聯署　要WHO赴美溯源

更多熱門

相關新聞

北京暴雨　地鐵站被淹成「水簾洞」

北京暴雨　地鐵站被淹成「水簾洞」

暴雨18日再襲北京，造成多地山洪爆發、山體滑坡，以及道路積水，北京地鐵金安橋站甚至被淹成「水簾洞」，被迫封閉車站清理，直到數小時後才恢復營運。

北京再被暴雨侵襲　多地發生山體滑坡、積水

北京再被暴雨侵襲　多地發生山體滑坡、積水

陸新政動搖學區房價　屋主連夜降價

陸新政動搖學區房價　屋主連夜降價

陸國安七部門進駐滴滴　安全審查

陸國安七部門進駐滴滴　安全審查

北京四合院化身幼兒園

北京四合院化身幼兒園

關鍵字：

南水北調供水輸水北京用水

讀者迴響

熱門新聞

印度神童新預言　點名「台灣」有1點要注意

網紅「2千字罪狀文」決戰吳亦凡　性癖好曝光

不想努力了！鯊魚被捕拒放生狂吃自助餐

估7縣市陸警　有機會放颱風假？他給答案

5生肖、4星座有望中威力彩！最旺方位、時辰一次看

即／高雄男打莫德納後猝死　解剖結果出爐

外送員被逼下跪道歉還遭停權　平台回應

即／10天開過6次房　台中家教男爽玩雙北9大地區

國發會推振興擬再發三倍券　瞄準餐飲、零售、旅宿、藝文4產業

10天連結6次　台中家教男恐怖足跡黑數曝

義享天地深夜宣布：7／19閉店1天

吳亦凡GG！官媒「怒切割」品牌也急解約

蕾菈把「酸民惡評」寫身上！霸氣反過來轟爆

他打莫德納第2劑劇痛：副作用太扯

吳淡如北海道置產「一覺醒來卻被拆了」

更多

最夯影音

更多
女外送員送餐遭嗆「花錢是大爺」　被逼下跪道歉！吞負評停權14天

女外送員送餐遭嗆「花錢是大爺」　被逼下跪道歉！吞負評停權14天
假車禍真碰瓷！趁轎車開門衝出　騎士手敲車門...下秒在前方自摔

假車禍真碰瓷！趁轎車開門衝出　騎士手敲車門...下秒在前方自摔

「吳先生，這次，是決戰」　都美竹槓吳亦凡「吳籤」：24小時退出娛樂圈

「吳先生，這次，是決戰」　都美竹槓吳亦凡「吳籤」：24小時退出娛樂圈

三級警戒悶壞了！他花40萬買馬 每天爽騎90分鐘放風解悶超拉風

三級警戒悶壞了！他花40萬買馬 每天爽騎90分鐘放風解悶超拉風

2歲女童見爸開車返家興奮迎接！疑闖視線死角...慘遭父輾過身亡

2歲女童見爸開車返家興奮迎接！疑闖視線死角...慘遭父輾過身亡

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面