陸南水北調中線工程7年輸送400億立方公尺　7900萬人受益

▲大陸南水北調中線工程沿線景觀。（圖／翻攝新華網，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸南水北調中線一期工程投運7年，累計調水入渠水量達400億立方公尺，其中，向河南省供水135億立方公尺、向河北省供水116億立方公尺、向天津供水65億立方公尺，向北京供水68億立方公尺，成為京津冀豫沿線城市主力水源，相較於2015年通水時受惠的3800萬人，直接受益人口翻倍，增加至7900萬人。

《澎湃新聞》報導，中線工程通水近7年來，工程供水由「輔」變「主」，已由規劃時的受水區沿線大中城市生活用水的補充水源，轉變為主要水源，改變了京津冀豫受水區供水格局。中線各受水城市的生活供水保證率從最低不足75%提高到95%以上。

數據顯示，北京共1300萬人喝上「南水」，南水佔主城區超7成供水，成為保障首都城區用水需求的主力水源。為更充分發揮工程效益，北京市累計完成市內配套輸水管線約130公里，其中含團成湖調節池向密雲水庫反向輸水管線22公里，實現了南水北調中線水與密雲水庫的連通。

此外，南水北調中線工程不僅向北方供水，還藉由生態補水，促進沿線河湖生態恢復，改善水域環境，保持淮河、海河、黃河流域河湖水系健康，水生態系統良性循環等。