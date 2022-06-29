陸南水北調中線擴能　北京自來水硬度下降...地下水獲回補

▲大陸南水北調中線工程。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸南水北調中線擴能，在北京構建首都水網、強化水資源戰略儲備中發揮極大作用，不僅調水量逐年攀升，從源頭改變受水區供水情況，進而改變北京自來水水質，使硬度下降，地下水也得到回補，周邊部分斷流河道得以補進水源貫通。

▲大陸南水北調中線工程穿越黃河的管線。（圖／CFP）

《新京報》報導，南水北調中線工程作為保障京津冀豫供水安全的重大調水工程，截至6月26日，已累計調水493.11億立方米（立方公尺，下同），累計供水474.15億立方米，生態補水87.75億立方米。其中，向北京供水77.88億立方米，生態補水0.5億立方米。

獲得南水北調助益的北京市區，現已建成沿北五環、東五環、南五環及西四環的輸水環路，擁有向城市東部和西部輸水的支線工程，以及密雲水庫調蓄工程，南水供水水網猶如一個變形的「10」字形，全市構建起「地表水、地下水、外調水」三水聯調、環向輸水、放射供水、高效用水的安全保障態勢。

▲南水已佔北京自來水供水七成以上。（圖／CFP）

此外，南水已佔北京市城區供水七成以上，中心城區供水安全系數由1.0提升至1.2，居民也發現家裡的水質好，口感甘甜，水鹼比以前少。大陸南水北調集團中線有限公司相關負責人提到，中線工程全面通水以來，水質連續多年穩定保持在Ⅱ類標準及以上。北京市自來水硬度由原來的每升380毫克下降到120毫克。

至於南水北調中線工程通水後，已連續實現七個調水年度的輸水量連年攀升，向工程沿線50餘條河流生態補水，地下水得到有效回補，水位整體回升，滹沱河、子牙河、大清河等多年斷流河道全線貫通。

永定河則是完成26年來首次全線通水，河道水面面積增加，地下水回補效果顯著，水質改善後，生態系統的質量和穩定性逐步提升，永定河綠色生態河流廊道初步形成。

