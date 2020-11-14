制止「餐飲浪費」後　習近平考察長三角提「節約用水」

▲中共總書記習近平13日在揚州考察，前往運河三灣生態文化公園。（圖／新華社）

記者陳政錄／綜合報導

中共總書記習近平日前在上海出席「浦東開發開放30週年慶祝大會」後，近日接連到江蘇南通、揚州考察長江經濟帶、長三角一體化發展中的「生態文明建設」。他還提到，中國大陸目前水資源分配上仍是北缺南豐，實施南水北調工程同時，應注意節約用水，「不能一邊加大調水、一邊隨意浪費水。」

在此之前，習近平曾於今年8月，下令要堅決制止餐飲浪費行為，在全社會營造「浪費可恥、節約為榮」氛圍，導致各地紛紛響應，並再次啟動「光盤行動」熱潮；而此次習近平於視查長三角生態文明建設中，提到「節約用水」，是否帶來新一波的後續效應，也引發關注。

▲習近平考察南水北調工程項目。（圖／新華社）

據官媒《新華社》報導，習近平13日共參訪了揚州運河三灣生態文化公園、江都水利樞紐，重點考察長江經濟帶、長三角一體化發展中的「生態文明建設」。他表示，生態文明建設在推動長三角一體化發展中佔有重要地位，直接關係人民群眾生活幸福，關係青少年健康成長，是廣大人民群眾的共識和呼聲。

在揚州江都水利樞紐，了解南水北調東線工程和江都水利樞紐建設運行情況時。習近平強調，南水北調工程在一定程度上緩解了北方地區用水困難問題，「但總的來講，我國在水資源分佈上仍然是北缺南豐。」

習近平說，要把實施南水北調工程同北方地區節水緊密結合起來，以水定城、以水定業，注意節約用水，不能一邊加大調水、一邊隨意浪費水。

習近平此行離京，於12日上午出席浦東開發開放30週年慶祝大會，提出黨中央正在研究制定《關於支持浦東新區高水平改革開放、打造社會主義現代化建設引領區的意見》，將賦予浦東新區改革開放新的重大任務後，當日下午即赴江蘇南通，考察長江生態；而後在13日，習近平繼續前往同在江蘇的揚州，考察與長江有關項目。

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