京杭大運河1794公里全線通水　黃河以北段4省市回補地下水

▲貨船在京杭大運河上排隊準備通過船閘。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸南水北調東線工程最重要的渠道「京杭大運河」今（28）日正式全線水流貫通，也是百年來首次全線通水。京杭大運河北起北京、南至杭州，全長1794公里，連接大陸海河、黃河、淮河、長江及錢塘江等5大水系。全線通水後，將啟動大運河黃河以北河段補水作業，改善部分地區超採地下水造成的生態環境危機。

▲京杭大運河與蘇州的城市美景連成一道美麗的風景線。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，4月28日10時，位於山東德州的四女寺樞紐南運河節制閘開啓，岳城水庫水經衛運河與南水北調東線北延工程水、引黃水匯合，進入南運河；位於天津靜海區的九宣閘樞紐南運河節制閘開啓，南來之水經南運河與天津本地水匯合；此前，北運河水和天津本地水匯合，與南運河水在天津三岔河口交匯；至此，京杭大運河全線水流貫通。

大陸水利部指出，京杭大運河全線貫通補水通過優化調度南水北調東線北延工程供水、引黃水、本地水、再生水及雨洪水等水源，向京杭大運河黃河以北707公里河段進行補水，預計補水量5.15億立方公尺。涉及北京、天津、河北、山東四省市，8個地級行政區，41個存在地下水超採問題的縣。

▲京杭大運河全線水流貫通。（圖／翻攝澎湃新聞）

京杭大運河始建於春秋時期，在元代將原有河道自洛陽轉向北京，形成近代大運河的雛形。這條長約1794公里的運河自古便是連結南北的大動脈，與長城、坎兒井並稱為中國古代的三項偉大工程。

京杭大運河全線通水後，將可減少北方因缺水而對地下水的開採行為，同時，還可利用運河帶來的豐沛水源回補地下水，改善沿線水質問題及促進河道周圍野生動植物棲息保育等功能。