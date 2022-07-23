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7／22知本熱氣球光雕音樂會　全場逾萬遊客大呼過癮

▲7/22知本熱氣球光雕音樂會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲7/22知本熱氣球光雕音樂會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「2022台灣國際熱氣球嘉年華」第4場熱氣球光雕音樂會，7/22於卑南鄉知本溫泉區火熱登場，現場超過1萬名遊客共襄盛舉，在美麗的熱氣球與熾熱的火舞表演下，點亮知本夜空。

22日晚上在勇男橋旁第2停車場登場「知本溫泉區光雕音樂會」，由2018年貢寮海洋音樂祭海洋大賞得主 「MAFANA樂團」精彩開場，知本國中「大地之舞原舞團」帶來精采演出，來自加拿大的小老虎球、可愛的全聯福利熊球、台東球、南瓜球、彩虹球帶來光雕秀，5顆熱氣球隨音樂節奏在夜空中綻放光芒，點綴知本夏夜，堤防、飯店陽台擠滿球迷搶拍熱氣球風采。壓軸演出由「Coming True 即將成真火舞團」帶來「火裙圓舞曲」，3位舞者旋轉火焰立方體搭配熱氣球噴火演出，現場觀眾驚呼連連。

▲7/22知本熱氣球光雕音樂會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲7/22知本熱氣球光雕音樂會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東縣政府交通及觀光發展處表示，今年度熱氣球嘉年華目前已吸引逾50萬人次造訪，鹿野高台在5:00-7:00以及17:00-19:00上下午時段都有國內外造型球展演、有機會體驗熱氣球繫留，白天活動結束後，可參與週週登場的熱氣球光雕音樂會，接下來還有7/29太麻里曙光園區、8/5台東縣立體育場以及8/15的鹿野高台閉幕共3場次，8/5台東縣立體育場的光雕音樂會加入無人機表演，球迷朋友們千萬不要錯過。

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