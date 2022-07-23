虎尾荒地2千萬變身！　「632高地公園」10米高虎爺遊具最受歡迎

▲「632高地公園」今日正式啟用，十米高虎爺滑梯最受歡迎。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林虎尾週五夜市對面有個小路口，轉進去後原是一處茂密樹林，在經過虎尾鎮公所的整理改造，斥資2千3百萬建立虎尾鎮首座共融遊戲場「632高地公園」。今（23）日正式啟用，虎尾鎮代會主席林嘉弘與多位鎮代、里長都與會，前縣長張榮味也出席揭牌啟用儀式，一早就有許多家長帶著孩子前往體驗。

「632高地公園」地形狹長，依據地形地貌保留原有的自然林蔭外，其中3樓高「虎爺」造型組合遊具特別吸睛，裡面有不同高度溜滑梯、螺旋滑梯、攀岩組及圓形爬網等遊具，運動設施部分，更設置了滑步車道、虎爺組合遊具、草坡滑梯等共融設施，讓不同年齡及體能的孩子，在公園裡都能找到合適的遊具，挑戰多元的遊戲體驗。

▲「632高地公園」今日正式啟用，十米高虎爺滑梯最受歡迎。（圖／記者蔡佩旻攝）

前縣長張榮味也受邀出席，他說，今日來肯定虎尾鎮公所的努力，現在規劃公園讓虎尾鎮民與遊客可以來休閒娛樂，享受天倫之樂，我看都是阿公帶孫子來，我也是都帶孫子。張榮味表示，虎尾近年變化很大，因為鎮長與代表會密切配合來推動鄉政改革，成果有目共睹，也受到鄉親的高度肯定。

▲「632高地公園」今日正式啟用，建設滑步車道及溜滑梯及特色遊戲區。（圖／記者蔡佩旻攝）

虎尾鎮長丁學忠說明，632高地公園過去是一個荒廢的空地，2020年虎尾鎮公所向營建署爭取1千9百萬的經費整地，過去的目標就是要將此成為一個共融運動公園，發現一千9百萬的經費不夠，經過代表會支持通過4百萬預算，建設滑步車道及溜滑梯及特色遊戲區，未來針對此園區，會陸續再增加遊樂設施，未來結合建國一村與虎尾人運動公園為三大休閒園區，讓遊客與鄉親在我們虎尾都能有一個放空的休憩場地。

▲「632高地公園」今日正式啟用，建設滑步車道及溜滑梯及特色遊戲區。（圖／記者蔡佩旻攝）

虎尾鎮民代表會主席林嘉弘說，虎尾文化水平越來越高，商家林立，人口增加，許多人反應地方缺少親子一起遊樂的地方，632高地公園能提供孩子不同程度的挑戰與訓練，也設有親子廁所，非常適合家長帶孩子來運動，另外配合虎尾中元節活動，公所也規劃有虎尾鐵橋、圓環、百年水塔等三處夜景區，歡迎大家來虎尾玩樂。

▲張榮味表示，虎尾近年變化很大，因為鎮長與代表會密切配合來推動鄉政改革，成果有目共睹，也受到鄉親的高度肯定。（圖／記者蔡佩旻攝）



▲「632高地公園」今日正式啟用，十米高虎爺滑梯最受歡迎。（圖／記者蔡佩旻攝）





►聽Podcast #我在案發現場



【其他新聞】

►要獨享神運卻犯大忌「不能單拜」 賊偷虎爺不到2小時就被抓了

►類熱浪襲台！35度高溫結業式 「水球大戰」師生家長百人歡笑混戰

►「北基隆南虎尾」中元祭 雲林虎尾「街仔普」停辦2年再登場

►雲林斗南深夜火警！ 飼料廠2樓全面燃燒

►醫院前身障車位、槽化線遭機車佔用 怎麼罰？警方竟出現兩套說法